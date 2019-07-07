萌翻！玩具總動員4首映會　人氣爆棚「周邊商品」搶先入手

▲萌翻！《玩具總動員4》首映會，人氣爆棚「周邊商品」搶先入手。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲《玩具總動員4》上映，日前在美麗華大直影城舉辦「玩具總動員4首映會」。（圖／記者姜國輝攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

睽違9年，終於等到《玩具總動員4》上映了！日前在美麗華大直影城舉辦「玩具總動員4首映會」，來賓們除了能搶先欣賞電影之外，還能看到人氣爆棚的「周邊商品」，ETtoday特派記者V仔也到現場帶大家直擊活動，趕快跟著V仔腳步一起來尋找超萌周邊商品！

▲ETtoday特派記者V仔帶大家直擊首映會，要尋找超萌周邊商品。

來到首映會現場，有許多盛裝出席的來賓正在開心拍照，一聊之下發現「胡迪」與「三眼怪」最受大家喜愛，V仔更發現來賓們有個共通點，「大家今天臉上都戴著眼鏡，該不會這就是超萌周邊商品吧？」，來賓嘎嘎說「沒錯！就是寶島眼鏡跟迪士尼合作的鏡框，將玩具總動員的角色加入眼鏡的設計當中，打造了獨一無二的周邊商品就是它喔」。

▲▼原來超萌周邊商品，就是寶島眼鏡跟迪士尼合作的鏡框。

「玩具總動員造型鏡框」時尚登場！超可愛設計讓少女心大大噴發，來賓們大方分享最喜歡的玩具總動員角色並一一介紹他們所戴的鏡框與穿搭特色。

▲卞慶華提到，選擇的鏡框是三眼怪的造型，「它是方形眼鏡，上面有簍空的披薩星球設計，搭配香檳金跟黑色的配色，低調又有質感」。

▲Frank則是選擇胡迪造型鏡框，「流線型的設計跟圓弧形的鏡框非常修飾臉型，腳套上還有胡迪星星警徽，非常別緻」。

▲嘎嘎戴的是三眼怪款式，鏡框設計有三眼怪的輪廓，「我比較喜歡戴這種多層次的鏡框，比較有設計感跟造型感」。

▲阿除戴的一樣是三眼怪款式，「這款有一個很可愛的三眼怪在鏡框上，小細節設計很用心很可愛，橢圓形鏡框也比較容易修飾臉型」。

▲090選擇顏色非常少女的熊抱哥款式，「材質很輕巧，戴起來很舒適，顏色是很可愛的櫻花粉顏色，配上粉色衣服超適合」。

▲喬櫟霏(左)戴的是蛋頭款，「最特別的地方就是它玳瑁棕的顏色，看起來很像學霸誒」、夏芯喬(中)選擇他最喜歡的三眼怪，「這款鏡框設計是屬於比較細的圓框，戴起來非常可愛」、薩琳(右)表示，「我選的款式是我最喜歡的火腿豬造型，蜜茶紅顏色有種很活潑很可愛的感覺」。

▲V仔現場挑選胡迪款式，圓框加上雙色框面，看起來知性中又帶點可愛感。



V仔也在現場立馬挑了一款戴上，「胡迪勇闖世界」圓框加上雙色框面，看起來知性中又帶點可愛感，除了超萌鏡框，還有一樣會讓少女心大噴發的「萌系舒眠組」，「頸枕＋眼罩」超可愛又實用，是搭飛機及坐車的好夥伴，「玩具總動員造型鏡框」6/30以前在EYESmart開放預購，萌系舒眠組搶先預購價459元。

▲可愛又實用的「萌系舒眠組」包含「頸枕」和「眼罩」，還可以直接收納眼鏡超方便，6/30以前搶先預購價只要459元。

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