寶島眼鏡史上最狂！連續58天免費抽獎　週週抽萬元購物金

▲滑一滑手機就能開心中獎，這麼好康的事，現在有機會出現在你身上！（圖／取自網路）

消費中心／台北報導



忍了好久終於要發年終了!想到荷包又要進帳讓人開心的想撒花，新年要有新氣象，這下終於可以換上新行頭，美美迎接2019嶄新一年，不過買了新衣、新鞋，別忘了雙眼配戴的隱形眼鏡也要好好換新一下，寶島眼鏡要來幫大家年終大加碼!1月2日起展開隱形眼鏡品牌聯合活動大放送，祭出連續58天免費抽獎，不用花一毛錢就有商品優惠券可以爽拿，狂上加狂的是，週週還有機會抽到萬元購物金！這麼佛心的活動，不限男女老少，現在只要動動手指完成以下條件，每個人都可以參加。

▲只要動動手指，就有機會抽到萬元購物金。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



為了方便或美麗，隱形眼鏡是多數人生活中不可或缺的日常必需品，對於每日都要配載、需求量大的隱形族，可是一筆不小開銷。不希望新年一到就破財，那就趕快下載寶島眼鏡APP學學省錢術，連續58天有免費抽獎活動，活動期間超過百萬購物金等你拿，週週加碼再抽萬元購物金，即日起天天登入玩「翻翻牌」遊戲，花不到幾秒鐘就有超值隱形眼鏡優惠券以及購物金到手，天天都有不同驚喜禮，讓你金豬年LUCKY開運一整年！

▲現在下載寶島眼鏡APP，馬上就能玩遊戲試手氣抽大獎！（圖／業者提供）

越早下載寶島眼鏡APP，中獎機會越多，尤其農曆年除夕到初六這幾天大FUN送中獎率更高，獎品也都會以現金獎為主，當別人在百貨公司徹夜排隊搶買福袋，結果打開發現完全不符期待時，真正懂得搶好康的人早就在家天天爽爽滑手機賺進大把好康，活動期間共有174次機會，等你來玩。活動玩法非常簡單，下載寶島眼鏡APP之後，完成登入/加入會員，就能立即點擊遊戲任務，另外，APP還隱藏許多貼心服務，不僅可一手掌握眾多好康，加入會員更可享消費累積點數、每月5號點數5倍送、配送服務、4大保固、專屬生日禮、獨享優惠等6大好處。



手刀下載寶島眼鏡APP►►

會員6大好康立即看►►

▲真正懂得搶好康的人，早就準備好在家滑手機，不用出門就能賺進大把優惠。（圖／業者提供）



寶島眼鏡隱形眼鏡品牌聯合活動，這次不只是大放送，更重要的是品牌選擇多又新，讓你可以找到適合自己的隱眼，包括太妍所代言的Déesse女神彩色隱形眼鏡、與日本同步的RICHBABY彩色隱形眼鏡，以及韓國超人氣的嬌生悅氧Vita矽水膠隱形眼鏡，都只在寶島眼鏡通路獨家販賣，這下不用飛出國特意掃貨、囤貨，台灣就能隨時買到，還有眾多超人氣品牌:安視優、海昌、博士倫、愛爾康、酷柏、睛靚、帝康…等，隱形眼鏡族千萬不要錯過。趁著活動期間拿優惠券折價入手最划算。想要幫荷包省錢嗎？就快拿出你的手機動起來！

▲太妍代言的Déesse女神彩色隱形眼鏡、嬌生悅氧Vita矽水膠高透氧，原本飛到韓國才能買到的兩款超人氣隱形眼鏡品牌，現在寶島眼鏡獨家開賣，讓你不用囤貨，隨時都能入手。（圖／業者提供）