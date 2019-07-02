指考數學乙取材生活！重觀念、無刁鑽計算　社會組別放棄



▲108學年度大學指考數學乙試題難度中等，重觀念、無刁鑽計算，大考中心呼籲社會組考生不要輕易放棄數學。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（2）日邁入第2天，第一節8:40至10:00考試科目為數學乙，也就是社會組學生的數學科。教師群分析，今年題型分佈與難易度為「中等」，跟往年相當，且試題出得不錯，其中有情境的素養題佔比45分，著重於觀念理解與運用，而非死背公式，也無大量計算，相當適合社會組，希望考生不要輕易放棄數學。

108年大學指考數學乙試題，涵蓋了函數與方程式、平面向量、排列組合、機率與統計、矩陣、極限等單元，另外試題取材生活常見情境，例如九宮格、購買公仔、上班族通勤使用不同交通工具來估測時間、汽車停放空間大小引入成本利潤等線性規劃問題。

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▲▼108學年度大學指考數學乙，試題取材生活常見情境，例如九宮格、購買公仔等。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

題型除了評量學生對基本數學符號的解讀、用數學表達解題過程的能力、閱讀與推理能力，也考驗對基本觀念的理解和運用。整體而言，試卷評量數學觀念理解與生活應用，沒有複雜刁鑽的計算，希望社會組考生「不要輕易放棄數學」。



▲數學科教師群（麗山高中黃靜寧老師、中正高中林榮福老師、成功高中劉國莉老師）針對數學乙分析評論。（圖／記者林育綾攝）

數學科教師群（麗山高中黃靜寧老師、中正高中林榮福老師、成功高中劉國莉老師）針對此次數學乙分析，認為題型分佈與難易度跟往年相當，試題出得不錯，接載三顆星的命題範圍中。其中有情境的素養題佔了45分，題目文字敘述適中且淺顯易懂，著重數學觀念的理解和生活應用，能引導正常教學，而非死背公式，「有助於教學正常化，希望大考中心能繼續維持。」此外也表示，這份考題蠻重視邏輯推理，若有考生覺得計算量很大，應該是沒有找對方法來做。



▲教師群評論此份數學乙試題著重觀念、無刁鑽計算。（圖／記者林育綾攝）

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