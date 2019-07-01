指考物理科「中偏難」實驗題型創新高！登革熱電蚊拍、手機定位入題



▲指考物理科考題「中偏難」，實驗題型創新高！登革熱電蚊拍、手機定位入題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（1）日第一天，今年共49,119人報考，而全台物理科報考合計22,047人，是5年來新高，而考題中有許多自生活情境取材，包含登革熱盛行期間家家戶戶必備的電蚊拍、手機定位、無線充電、化妝鏡等。高中物理科教師分析整體難度「中偏難」與去年相當，素材創新多樣化，尤其實驗題型較往年偏多，佔整體4分之1，強調往後學生需要按部就班實驗，未來老師也應確實讓學生做實驗。



▲由左至右：台北市建國高中賴奕帆老師、和平高中郭鴻典老師、大理高中林春煌老師、針對「108學年度大學指考物理科試題」分析。（圖／記者林育綾攝）

台北市和平高中郭鴻典老師、大理高中林春煌老師、建國高中賴奕帆老師針對「108學年度大學指考物理科試題」分析，對於今年出題水準給予良好評價，認為難易度與去年相當，符合課程標準且素材創新、多樣化，題型思考層級較往年提升。而各單元的分配分佈尚稱均勻，每一單元的核心概念大抵都融入試題中，而此次題型普遍具思考性，但解題觀念大致來自課本內容，未悖離課程標準，學生需要理解基礎知識後靈活思考才能取得高分。

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其中計算題第一題，需有實驗繪電路圖能力與推導實驗應用物理原理，並說明操作實驗步驟。此外「實驗相關題型」有第4、22、23與非選一，較往年偏多，可說是歷年來最多的一次，如果學生平時沒有做實驗，恐怕難以有觀念解題，也難以得分。這強調了往後更需要按部就班進行實驗，教師也必須帶領，不能只是紙上談兵，尤其是第23題雷射干涉，須由圖像分析方能得到正確答案。

▲▼指考物理題。（圖／大考中心提供）

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