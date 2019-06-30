嘉義大學農業教育訓練班　落實食農教育及社會責任展現

▲▼ 嘉大辦理農業教育訓練班 造福有志從事農業工作者。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學農業推廣中心為培育有志從事農藝作物栽培、有機友善環境耕作及農產品加工人才，該中心結合系所辦理農業教育訓練班。6月19日至28日共3班次，分別為農藝入門班、農產品加工進階班與友善環境耕作-作物入門班，合計105位學員參加，展現嘉大對食農教育的推廣及落實大學社會責任的展現。

農藝入門班由嘉大農藝系侯新龍主任負責，授課涵蓋臺灣農藝作物產業現況、土壤肥力管理、病蟲害防治、小型農機介紹、操作及保養，並實地參觀臺南區農業改良場嘉義分場水稻育種與田間栽培、農業試驗所嘉義分所甘藷育種與田間栽培，課程多元化，師資結合校內外專家共同授課與指導，學員獲益良多。

食品加工進階班由嘉大食品科學系羅至佑主任負責，講授內容涵蓋食品安全衛生與保藏、食品添加物與包裝、農產品加工技術概論、淺談豆類保健產品開發；並有蔬果多元化加工產品開發與實習、農產品發酵加工操作、蔬果發酵實作等課程。理論與實務並重，讓學員學習農產品初級加工技術，有助於解決農產品生產過剩問題。

為加強民眾對生態環境的重視，嘉大農業推廣中心於本次訓練班特別開設友善環境耕作作物班，由中心侯金日主任負責，內容涵蓋政策、綜合論述面與類別作物面三大面向，讓參與學員知道政策、土壤肥培、雜草、病蟲害管理，近一步延伸至水稻、蔬菜、果樹等個別作物之友善栽培，使學員能連貫學習，增加學員從事有機與友善農業作物栽培之興趣。

侯金日主任表示，訓練班學員年齡從17歲至68歲，具大專與研究所學歷畢業達8成以上，成員有專業農、兼業農及未來想從事農業者皆有，參與學員相當多元化，但皆有志精進或學習農業與農產加工。侯主任更表示，嘉大自103年起就對外開設農業相關訓練班，包含農藝、園藝、農產加工及農機操作維護等專業技能訓練，讓學員了解食農教育、智慧農業的演進，協助農民解決食安、產銷及缺工等各項問題。