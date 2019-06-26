嘉義大學百年校慶路跑開放報名　獎金獎品還有好風景

▲▼ 嘉義大學今年適逢百年校慶。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義大學1919年創校迄今適逢百年，各式樣校慶活動校方皆擴大舉辦，讓全體校友、師生甚至邀請民眾一同慶祝這難得且輝煌的時刻，因此在一系列慶祝活動特別設計「嘉大百年校慶紀念路跑賽」，將於10月20日盛大開跑，現已開放報名，將於6月30日截止報名，歡迎對路跑有興趣的民眾踴躍參加。

▲▼ 嘉義大學百年校慶舉辦紀念路跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



本次路跑活動安排在風光明媚的嘉義市蘭潭風景區，從嘉義大學蘭潭校區出發後，沿著山光水色的環潭公路繞行蘭潭，再回到會場。比賽種類包括：23公里超半馬、10.5公里迷你馬組及5公里樂活組。

承辦單位提供精緻參加紀念品，如參加者可領取一件嘉大紀念Ｔ裇；完賽者可得到一枚百年校慶路跑紀念徽章、熊本熊隨手杯、嘉大紀念毛巾及補充體力的餐盒等，而各組依男、女總名次成績排名前10名者可獲得獎盃；參加23公里超半馬組前10名者再頒發獎金。



嘉義大學表示，校慶路跑活動年年都於校慶前舉辧，過去僅限校內人員參加，今年為慶祝嘉大百年校慶，結合民間團體擴大辦理，讓全國熱愛路跑民眾都有機會體驗嘉義的好山好水及濃濃人情味，感謝嘉大校友總會及多家企業贊助活動，報名截止日將至，歡迎大家一起參與嘉大百年校慶。



報名網址:

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