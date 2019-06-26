　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義大學百年校慶路跑開放報名　獎金獎品還有好風景

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 嘉義大學百年校慶舉辦紀念路跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義大學今年適逢百年校慶。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學1919年創校迄今適逢百年，各式樣校慶活動校方皆擴大舉辦，讓全體校友、師生甚至邀請民眾一同慶祝這難得且輝煌的時刻，因此在一系列慶祝活動特別設計「嘉大百年校慶紀念路跑賽」，將於10月20日盛大開跑，現已開放報名，將於6月30日截止報名，歡迎對路跑有興趣的民眾踴躍參加。

▲▼ 嘉義大學百年校慶舉辦紀念路跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 嘉義大學百年校慶舉辦紀念路跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）


本次路跑活動安排在風光明媚的嘉義市蘭潭風景區，從嘉義大學蘭潭校區出發後，沿著山光水色的環潭公路繞行蘭潭，再回到會場。比賽種類包括：23公里超半馬、10.5公里迷你馬組及5公里樂活組。

承辦單位提供精緻參加紀念品，如參加者可領取一件嘉大紀念Ｔ裇；完賽者可得到一枚百年校慶路跑紀念徽章、熊本熊隨手杯、嘉大紀念毛巾及補充體力的餐盒等，而各組依男、女總名次成績排名前10名者可獲得獎盃；參加23公里超半馬組前10名者再頒發獎金。


嘉義大學表示，校慶路跑活動年年都於校慶前舉辧，過去僅限校內人員參加，今年為慶祝嘉大百年校慶，結合民間團體擴大辦理，讓全國熱愛路跑民眾都有機會體驗嘉義的好山好水及濃濃人情味，感謝嘉大校友總會及多家企業贊助活動，報名截止日將至，歡迎大家一起參與嘉大百年校慶。


報名網址:
https://lohasnet.tw/NCYU2019/?utm_source=website&utm_medium=ad_1&utm_campaign=NCYU2019

ET快訊
「想帶孩子去另一個地方…」疑妻提離婚回娘家　台南29歲爸攜2
台中潭子凶宅「開價295萬」出售　背後故事藏洋蔥

關鍵字：嘉義大學,百年校慶,路跑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國軍桃園總醫院雁行專案　提供民眾便利健康雙贏

原住民活力健康操競賽花蓮奪冠　全部參賽最高齡94歲

嘉義市首座職探中心揭牌啟用　黃敏惠：提供學童探索自己的機會

嘉市拚觀光打造百大商家　結合科技平台「旅行玩嘉」帶你玩透透

全國反毒有功人士　台南市毒防中心楊孟陵督導獲獎

嘉義大學百年校慶路跑開放報名　獎金獎品還有好風景

新竹190歲古蹟東門城周邊環境改善　人行道＆廣場空間再升級

新竹「2019仲夏藝文季」 　四大演出暑假輪番登場

200名頭份自救會成員轉戰苗縣府　反納骨塔陳抗1婦倒地送醫

8旬翁頂烈日走路訪友　吃不消走路搖晃警救援

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

國軍桃園總醫院雁行專案　提供民眾便利健康雙贏

原住民活力健康操競賽花蓮奪冠　全部參賽最高齡94歲

嘉義市首座職探中心揭牌啟用　黃敏惠：提供學童探索自己的機會

嘉市拚觀光打造百大商家　結合科技平台「旅行玩嘉」帶你玩透透

全國反毒有功人士　台南市毒防中心楊孟陵督導獲獎

嘉義大學百年校慶路跑開放報名　獎金獎品還有好風景

新竹190歲古蹟東門城周邊環境改善　人行道＆廣場空間再升級

新竹「2019仲夏藝文季」 　四大演出暑假輪番登場

200名頭份自救會成員轉戰苗縣府　反納骨塔陳抗1婦倒地送醫

8旬翁頂烈日走路訪友　吃不消走路搖晃警救援

無尊脖子「草莓印」露餡！　漲紅臉急解釋...理由被虧爆

林韋君、徐潔兒《海豚灣戀人》成閨蜜！16年了凍齡都沒變

報稅有誤勿擔心　國稅局：儘速更正申報即可

不斷更新／朱育賢半季20轟出爐　4局桃猿2：0統一

斷開情感專家男友！　卡蜜拉「與尚恩曼德斯貼身熱舞後」終結1年情

分手傳訊好冷淡！專家授「3技巧」挽回：開口談往事=秒出局

國軍桃園總醫院雁行專案　提供民眾便利健康雙贏

萌翻！泰迪熊變身艦長、水手　德陽艦「海上泰迪熊」特展29日登場

大法官被提名人呂太郎支持安樂死　主張設立特別法

陸醫學研究「把台灣納一省」登國際權威期刊！網灌負評抗議

地方熱門新聞

澎湖古蹟四眼井架鐵網！民代看傻..

台南新營鹽水惡臭　堆放牛屎雞糞..

桃園航空城 協議價購會議將..

頭份夜市自行動工　被質疑先斬後..

偵查隊長林雲豪　表現優異榮調新..

台61線大園-草漯路段　6/2..

道光御匾「匾中有匾」　「天衡保..

中部最大「海翁」在台中　盧秀燕..

草長得半棵果樹高　李鴻彰夏雪芒..

基隆海洋老鷹嘉年華29日登場

台南餐廳火警　疑瓦斯外洩廚師燒..

應援團先準備道具「大拚場」

來回好幾趟搭同班公車　就是忘了..

台東十大必買伴手禮 　楊家地瓜..

更多熱門

相關新聞

守護海洋！李國毅率800人為海開跑

Run For The Oceans 為海開跑登場！戲劇男神李國毅穿上跑衣，化身領跑大使，率領800位跑者們沿著北海岸熱血開跑5公里，而跑1公里adidas就幫你捐1美金，平時熱愛運動且響應環保的李國毅，即使帶傷上陣也堅持跑完全程，這其實是他第一次參加路跑活動。

泛舟三鐵人邁入10週年　眾多好手回娘家

嘉大畢業典禮無人機登場獻祝福

泛舟三鐵人16日登場　千名選手挑戰激流

桃園ZEPRO RUN路跑　石門水庫沿線塞爆

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面