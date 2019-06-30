百年嘉大以農立校　力推農民職災保險力求完善

▲▼ 嘉義大學舉辦「東亞職災保險制度與政策比較研討會」 。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

以農林創校迄今滿百年的嘉義大學，與政治大學法學院及臺灣職業安全健康連線，在該校區生物機電工程學系工程館4樓視聽教室舉辦「東亞職災保險制度與政策比較研討會（嘉義大學場次）」。

臺灣首度開辦農民職業災害保險半年，相關經驗都正在累積與發展當中。鄰近同為小農國家的日本、韓國，都已採行農民職業災害保險制度與農作業安全事故之預防與研究。根據農委會統計，農民職業災害保險自去年11月1日開始試辦，截至6月11日止，總投保人數約17.2萬人，投保率為15.44%，目前規劃擴大納保範圍，將實際從事農業工作的全民健康保險第3類被保險人，納為農民職災保險加保對象，以照顧更多農民；未來也將透過累積案例，簡化給付申請流程，加速保險給付審核，建立農民職業安全意識，完備農民職災保險制度。

本次研討會邀請農委會陳吉仲主任委員致詞，也特別邀請日本農村醫學會大浦榮次主任研究員、日本農村醫學研究所淺沼信治客座研究員、韓國農村振興廳農業者安全保健課李敬淑課長、臺灣農委會農保辦公室王東良執行秘書與屏東縣勞工處林德輝處長發表演講，分享推動農作業事故預防與農民職業安全的經驗現場進行交流。

根據日本農林水產省最新統計，2007至2016年，平均每年有364位農民死於農業職災。以2016年為例，有312位農民死於職災，這些死亡案例中，高達69.6%都跟農機操作不當有關，又以曳引機操作意外為主，排名第二的死亡原因則是農業設施作業意外。除此之外還有燒傷、高處摔落、道路交通意外等事故，以及近年經常發生的「熱中症」，也就是臺灣俗稱的「中暑」，2016年日本農民因中暑死亡者有19人。

嘉義大學艾群校長表示，嘉義大學是國內歷史最悠久的農業學校，在今年慶祝建校百週年之際，與政治大學法學院及臺灣職業安全健康連線合作舉辦「東亞職災保險制度與政策比較研討會」，意義重大。

艾群表示，嘉義大學不僅是國內農業人才培育的搖籃，在農林漁牧領域的相關研究成果也非常卓越，這次研討會能夠再透過跨領域與法政、公共衛生專家學者合作，共同為推動農民職業安全與農作業事故安全預防努力，不僅有助於為農民打造安全作業環境，建構農民職業安全意識，也為嘉義大學協助國家打造下一世代的智慧農業發展，充實內涵。