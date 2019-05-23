嘉大園藝週結合百年校慶　活動打卡送你整顆鳳梨新鮮吃

▲嘉義大學園藝週結合百年校慶，新鮮鳳梨端上桌，希望幫助農民提升銷量。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學園藝系學會於20日至24日在蘭潭校區學生活動中心一樓舉辦年度園藝週活動，活動配合百年校慶擴大舉辦以學生活動中心為主要展場，另在園藝系館也有特色佈置，現場有學生創作的「生命之樹」，還有直接映入眼簾的17種鳯梨品種塔最為吸睛。另主辧單位提供新鮮鳯梨、現切鳯梨、鳯梨霜淇淋、鳯梨果汁等產品販售，也讓參觀民眾挑戰「鳳梨對對碰」等趣味活動，希望有效提升鳳梨銷量。

活動現場除了滿室的鳯梨香甜氣息外，還有各式各樣香草、多肉植物、空氣鳳梨、蘭花及食蟲植物等居家小盆栽。在手作方面有香磚蠟片，讓您滿室芬芳，還有獨一無二的乾燥花耳環，還有鳳梨產品、紅龍果乾、伯爵紅茶磅蛋糕以及港式奶茶。

活動現場還設有打卡活動，只要拿著打卡板和長頸鹿拍照，並上傳到社群網站，即可獲得西堤餐券抽獎機會及一顆現削鳳梨，直接拿著吃，走在校園中特別引人注目。

活動總召王鈺淇同學表示，園藝學包羅萬象，包含蔬菜、果樹、花卉、造園、園產處理和園產加工。這次活動集結了同學所學專長，發揮學以致用的精神。除了大家熟知的香草及草花，近年來很夯的多肉植物、空氣鳳梨及鹿角蕨，也都呈現在大家面前，其中，食蟲植物的加入成為今年最大賣點，有豬籠草、瓶子草、捕蠅草等等，大家好奇的捕蟲機制，來參觀園藝週就可以得到答案。

指導老師江一蘆表示，2019園藝週活動主題定名為「園週綠」，希望藉由活動將園藝推廣到日常居家生活，讓生活環境綠起來。本活動匯集了全系師生的專業知識，用淺顯易懂的方式介紹給參觀民眾，現場的鳳梨識別活動，讓大家對鳳梨有更深入了解。