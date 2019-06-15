嘉義大學畢業典禮　農用植保無人機登場獻祝福

▲▼ 無人機升空掛上「鵬程萬里」布條祝福畢業生。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義大學107學年度畢業典禮15日在蘭潭、民雄及新民三校區，以跨校區同步視訊方式舉行，校長艾群帶領師生進行校園巡禮，並由生物機電工程學系農用植保機團隊，以無人機拉起「鵬程萬里」、「畢業快樂」布幔，為畢業生送上祝福，成了此次畢業典禮矚目的焦點。

嘉義大學畢業典禮搭配樂旗隊、管樂社及吉他社等音樂性社團演奏樂聲，引領畢業生邁向典禮會場。校長艾群致詞時除恭喜畢業生順利完成學業，也勉勵同學脫離舒適圈，勇於面對挑戰，安逸的生活只會消減同學成長的動能，並強調自我學習的重要；在生活上真心誠懇待人，積極用心面對工作，希望同學了解助人為快樂之本的真諦與生命存在的價值，期許嘉大的畢業生都有這樣的氣質和涵養，在未來的職涯發展更有競爭力。

嘉義市長黃敏惠特地回母校向學弟妹祝福，她表示，因為自己是嘉大人，懷有KANO永不放棄的精神，雖然面對嚴峻的挑戰，也堅持再為這個城市服務，期許學弟妹在各領域展現能量，在全國、全世界發揚光大，一起成就、創造屬於嘉義人的光榮。

黃敏惠也指出，今年嘉義市得到了4.5顆星，這個榮耀也是屬於大家的，期望所有畢業的學弟學妹們，當你有機會留在嘉義或回到這個地方，不要忘記，勇敢的告訴我們：「我嘉大，我驕傲。」

嘉大今年畢業生有博士21人、碩士588人及學士2,222人，總計2,831人畢業。典禮中頒發名譽博士學位予林國村先生，林國村先生為嘉大前身省立嘉義高農農藝科畢業，現為一原金屬工業股份有限公司董事長，該公司為國內閥界翹楚，產品行銷全球31個國家，是全國最大閥門工廠。