影／沒收入被尪嗆！鐵打全職媽功能10合1　他道出24小時辛酸：10萬也請不起

記者張嘉晏／綜合報導

全職媽媽全年無休、24小時待命，如果遇上不幫忙分擔照顧責任、認為賺錢就是老大的豬隊友，真的有苦說不出。臉書上擁有60萬粉絲的網紅作家「口罩男」就道出全職媽媽的各種辛勞，強調先生們體貼幫忙的小動作絕對比說「我愛你」更令人動容，中肯一席話讓網友們紛紛感動推爆。

一名全職媽媽向口罩男表示，當時孩子出生後，先生就要她辭掉工作在家顧小孩，不料之後卻常用「沒收入」這件事挖苦她，也從來都不幫忙照顧孩子；先生還說，如果不是他在外賺錢養家，她和孩子都活不下去，讓這位媽媽心涼表示「是不是沒收入就只能被瞧不起？」

對此口罩男表示，很多媽媽在家裡最常聽到的不是「老婆我愛你」或是「辛苦了」，而是「欸老婆，小朋友肚子餓，趕快去泡個奶」、「小孩又怎麼了」，然而他認為，說這些話的爸爸們明明已經看到孩子的迫切需求，為什麼不直接起身去做，「一定要等到老婆來做才可以？」

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▲媽媽白天照顧孩子，耗費的精神和體力不輸給在外工作的先生。（示意圖／翻攝自pixabay）

他表示，沒有人天生就懂得照顧小孩，媽媽也是學習而來的，因此爸爸不能以「我不會做」當藉口，一切都是「肯不肯做」而已。他也提到，爸爸在外工作的辛苦當然不能被否認，他也可以理解上了一天班回家後想放鬆耍廢的心情，「但休息不代表可以擺爛，別忘了媽媽也是辛苦了一整天。」

口罩男認為，媽媽也有想脫離小孩的時候，爸爸們回家如果願意幫忙泡個奶、陪小孩2個小時，媽媽們一定會感動到流淚。此外他也提醒，很多媽媽不是不會賺錢，而是她們願意犧牲自己的時間和夢想，留在家裡照顧兩人共同的孩子，「所以不要老是把自己賺錢的事掛在嘴上，好像有拿錢回家，就是多偉大、多了不起的爸爸一樣。」

▲媽媽除了照顧小孩，還要一手包辦許多家事。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

他也點出，全職媽媽全年無休、24小時隨時待命，沒有勞健保和加班費，表現再好都沒用，因此不要用錢衡量她們的工作；他表示請保母、菲傭一個月都要2萬多塊了，而媽媽們不僅要包辦這些工作，還要照顧先生，「何況現在的媽媽功能不只三合一，八合一、十合一都有，你一個月拿多少錢給你老婆？1萬、2萬還是3萬？你10萬都請不起一個全職媽媽。」

口罩男也道出許多媽媽會遇到的無奈情況，若不小心生病病倒可能還會被指責「你怎麼會生病？怎麼搞的？」好像媽媽都應該是鐵打的一樣，「如果今天可以決定是男人生孩是女人生，按照你這種男人的觀念，『賺錢就是老大，小孩就是女兒的責任』，看哪個女人還敢跟你生。」

▲ 口罩男道出全職媽媽辛勞 。（圖／口罩男授權引用）

口罩男中肯一席話被網友推爆，「這男的...好帥」、「說到我心裏，我當媽後已經完全沒有自己了」、「真的，要是可以選擇的話，沒有女生願意生小孩」、「這職業是全世界最辛苦的工作」、「有時候爆出他賺錢回來很了不起，感覺真的很不好」。

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