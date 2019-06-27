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童話破滅？安仔、阿翔、宋仲基帶給觀眾的5大婚姻真理

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（圖／示意圖，翻攝自PAKUTASO網站）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

雙宋CP童話破滅！宋仲基與宋慧喬宣佈兩人正在做離婚協調，跟先前公開婚訊的方式一樣，都是突然丟下一顆震撼彈，替1年8個月短命婚劃上句點，雖然外界紛紛揣測離婚原因，有人說是「宋仲基偷吃老婆的造型師」、「兩人的個性差異極大」、「女大男小，女方過了生育年紀」但兩人倒是異口同聲，不想再追究誰是誰非。

名人活在鎂光燈下，一舉一動都被外界緊盯、放大檢視，尤其男帥女美的組合，常被冠上「童話故事」的想像，殊不知，他們下了舞台也是一般人，有自己的脾氣、有改不掉的缺點，有他人難以接受的生活習慣，當他們卸了妝、戴上厚重眼鏡，穿著家居服在家走來走去，嘮叨著「講過多少次，不要把襪子丟在地上！」「洗澡要開抽風機，不然整間溼答答！」這，才是人生。

我沒有結婚，獨自撫養女兒，不明究理的人，看到「不婚媽媽」就貼標籤，說我不重視婚姻、離經叛道，所以選擇不婚生子，其實恰恰相反，我對婚姻態度很慎重，當已經交往7年、說好「有了就結婚」的另一半，在孕期顯露出各種漠不關心與能力不足的時候，我對他產生很多疑慮，經過掙扎，我選擇不催眠自己「結了再說」，而是懂得「先緩一緩」。

請繼續往下閱讀...

7年朝夕相伴的同居生活，其實離結婚只差在一張紙，甚至比許多婚姻來得長，我離開男方的心路歷程，與離婚是差不了多少的！雖然，宋仲基與宋慧喬面對這麼多質疑聲浪，但發現了問題還不處理，對當事者來說，才是最致命的毒瘤，在沒有小孩的前提下，用離婚當停損，其實一點也不可恥！

1、拖泥帶水的離婚，通常卡在「擔心小孩」！

根據我的經驗，通常「有孩子」的婚姻關係，遠比「沒孩子」的來得難下決定，就算真的離婚了，日後還是會因為孩子有許多牽連，我不能說離婚不關小孩的事，實際上，我是單親媽媽也是單親小孩，離婚對孩子絕對有影響，端看兩人是否到了水火不容、無法溝通的狀況。

2、外貌出眾或家財萬貫，不等於婚姻順遂。

人的慾望是無窮盡的，不管是帥哥美女，還是富豪連親，每個家庭內部都有不足以外人道的相處問題。

3、結了婚，要懂得避嫌，與異性保持距離。

結婚是一種承諾，你選擇了這個人來做家庭的助手，當他褪去芳華，認真替你工作賺錢、打理家務、生兒育女時，自己就該老老實實互相配合，而不是嫌對方收入不高、打扮邋遢，合理化自己外出偷吃的行徑！

照照鏡子吧，人都會老，是新鮮的愛情火花重要？還是在病榻上替自己張羅、換尿布的老伴重要？

4、婚姻要雙方共同經營，不吵架不等於讓步。

很多男人會說：「我不想跟妳吵！」對女人而言，這句話根本是「妳無理取鬧，我懶得跟妳多說！」然而健康的夫妻關係，哪是各自沉默、心懷異想的呢？不要害怕吵架，吵架也是一種溝通方式，最怕的就是不吵、各做各的！

5、示弱，是化解兩人干戈最好的武器。

當雙方對峙的時候，那山雨欲來的感受，是一種爭個你死我活的決裂，但，傻傻的，人心都是軟的，如果還希望婚姻繼續下去，吵架吵完，一定要拋下面子主動示弱，趁機告訴對方自己心裡的想法，連小孩討糖都是靠撒嬌的，大人怎麼能不會呢？我當初就是死硬派，跟對方槓上，搞得神經大條的他，根本不知道我在想什麼，當然，他疏忽我跟孩子是不對的，但我沒有做到溝通，也該承擔分離的後果。

我常講，畫押（結婚登記）之前多想想，畫了押，就得努力經營，除非碰到個人無法改變的陰暗面，像是暴力、情緒不穩、慣性說謊，這個一定要懂得劃清止血，否則婚姻關係中，努力溝通協調，還是兩人應盡的責任。

雙宋走向離婚，只能說那句老話：「相愛容易相處難」，工作夥伴近水樓台，很容易產生曖昧情愫，久了就分不清上戲，還是下戲了，我們都知道柴米油鹽的威力，加上結婚是一種衝動，家是最放鬆的地方，當熱戀期過了，剩下來的習慣磨合，連「上廁所掀不掀蓋」，都能成離婚導火線。

婚姻裡最好的模樣，不是男的帥、女的美，而是在他心中，妳永遠是那位讓人傾慕的公主，在妳心裡，他是唯我獨有的王子。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,婚姻,離婚,宋仲基,宋慧喬,宋宋CP,鄭秀文,阿翔

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