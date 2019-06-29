　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨護航大法官人事案 　陳水扁感嘆民主走回頭路

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院臨時會 大法官被提名人同意權投票 國民黨團舉行記者會拒絕背書投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 國民黨團舉行記者會痛批司法全面綠化。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會27日行使司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎同意權案投票，在民進黨多數立委優勢護航下全數過關，使得總統蔡英文任期內提名的總額超過2/3。對此，前總統陳水扁28日在臉書表示「這種中央權力的集中化，絕非民主進步的表徵」，並說「2020大選，已成一言堂的民進黨立院黨團，還能訴求再一次『完全執政』嗎？」

陳水扁表示，38年前，他第一次參選，和謝長廷、林正杰、康水木合組黨外聯合陣線，共同傳單寫的就是「民主要制衡，制衡靠黨外，有黨外就有進步」。當年警總時代的戒嚴統治，萬年國會只是國民黨以黨領政的表決部隊、橡皮圖章；在首都，國民黨直接官派台北市長，也控制台北市議會絕對多數的席次。從中央到地方都是一黨專政，完全看不到有力的監督制衡力量。

陳水扁說，為了防止絕對的權力絕對的腐化，台灣必須從威權走向民主，早日解除戒嚴，開放黨禁報禁，國會全面改選，省市長民選總統直選；不只議會要有強而有力的監督，透過政黨競爭與輪替，朝野相互制衡。除了行政立法司法三權分立的制衡，更要有媒體第四權的眼睛盯著看。

陳水扁指出，一再主張少數的聲音要能被聽見，政治權力不外分享不能一把抓，整碗甚至整桌捧去。「那隻看不見的手伸入國會，讓黨團只有一種聲音，仗勢國會多數而忽略諸如大法官等的人事提名應有不同意見的融合。這種中央權力的集中化，絕非民主進步的表徵。」

陳水扁說，4位民選總統只有他是少數執政，藉由行政節制與立法制衡，扁政府做的事情並不會比完全執政的歷任民選總統來得少。他最後反問，2020大選，已成一言堂的民進黨立院黨團，還能訴求再一次「完全執政」嗎？

ET快訊
牽手買甜甜圈…太平嬤遭撞下肢變形亡！7歲孫天真問：阿嬤住院嗎
工會代表「2300人一票不能跑」　空姐怒：再10天剃光頭我做

關鍵字：蔡英文,大法官,民進黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／藍基層憂2020大選遭三殺　「棄韓投郭」效應浮現

民進黨護航大法官人事案 　陳水扁感嘆民主走回頭路

聽過吳子嘉說「就是要讓我失控」　李佳芬笑了一秒答：不會和解！

柯文哲砸4000萬改建　台北NPO聚落7/8正式啟用

黃國昌公布623遊行收支明細　三度要求韓國瑜應比照公開

親子鑑定打臉「私生女說法」　宅神再爆料：吳子嘉另有其他目的

解盤2020民調變化！學者估算「非韓不投」忠實鐵粉約100萬至120萬

民進黨護航大法官人事案 　陳水扁感嘆民主走回頭路

辣台妹守護台灣豬！蔡英文喊話國人：請給防疫人員一個鼓勵

柯P「國家主權意識都是屁話」掀戰火　郭台銘：民進黨跟蔡英文更該質疑

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

《霹靂嬌娃》前導預告正式曝光！

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

民進黨護航大法官人事案 　陳水扁感嘆民主走回頭路

聽過吳子嘉說「就是要讓我失控」　李佳芬笑了一秒答：不會和解！

柯文哲砸4000萬改建　台北NPO聚落7/8正式啟用

黃國昌公布623遊行收支明細　三度要求韓國瑜應比照公開

親子鑑定打臉「私生女說法」　宅神再爆料：吳子嘉另有其他目的

解盤2020民調變化！學者估算「非韓不投」忠實鐵粉約100萬至120萬

民進黨護航大法官人事案 　陳水扁感嘆民主走回頭路

辣台妹守護台灣豬！蔡英文喊話國人：請給防疫人員一個鼓勵

柯P「國家主權意識都是屁話」掀戰火　郭台銘：民進黨跟蔡英文更該質疑

已破冰？韓國瑜王金平低調碰面　相約下次一起「做這件事」

假新聞！俄男「被熊綁架」1個月變喪屍　獨立調查真相曝光

大心新竹巨城店6/28開幕　7/11前點主食送黑火山霜淇淋

長榮罷工進入關鍵第十日！ 29日最新航班異動「取消90班」

台南官田外勞宿舍暗夜惡火　10人跳樓逃生墜地送醫

南韓7大「人氣美妝」台灣就有！VDL貝殼乳、the saem遮瑕液...

南洋風吹起來！全台泰式美食TOP 10　泰奶刨冰、海鮮酸辣麵絕對要吃

民進黨護航大法官人事案 　陳水扁感嘆民主走回頭路

12星座「不願說的痛處」　獅子討厭被比較、天秤最恨被無視

被嗆臉像本壘板！網紅約酸民開房間實錄　下秒口嫌體正直

川習會今登場　聚焦貿易戰、半島無核化　香港或成談判籌碼

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

政治熱門新聞

學者估算　非韓不投鐵粉約100..

宅神再爆料　吳子嘉另有其他目的

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　..

黃光芹：馬上邀請韓國瑜一起上法..

吳子嘉爆料挑撥　李佳芬：不會和..

韓國瑜新竹造勢交管3天　鄉親痛..

黃國昌公布623收支明細　要求..

民進黨護航大法官人事案 　陳水..

「王小姐案」和解吳子嘉？　韓國..

柯P砸4千萬改建　NPO聚落7..

韓國瑜新竹造勢舞台　抬頭一看...

正妹媽媽全家福曝光　與韓關係大..

柯P「屁話論」惹議　郭：民進黨..

蔡英文喊話國人守護台灣豬：請給..

更多熱門

相關新聞

學者估算　非韓不投鐵粉約100萬至120萬

民進黨總統選舉黨內初選結束後，近日的民調結果顯示，總統蔡英文支持度似乎有上升，且數據領先其他可能的總統候選人；中華民意研究協會28日召開「解析民進黨總統初選後民調的量變或質變？」座談會，由協會莊文忠秘書長、政治大學選舉研究中心俞振華副研究員、趨勢民意調查公司吳世昌總經理針對總統大選趨勢、民調進行解盤分析。

蔡英文喊話國人守護台灣豬：請給防疫人員一個鼓勵

防疫視同作戰　全國非洲豬瘟防疫演習在台南

「非洲豬瘟」實戰演練　蔡英文：嚴格才能防疫

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

女友遭撞輾亡　男友：賠再多也用不到

鄰居爆：宋爸盼望抱孫子　切割撤宋慧喬照片

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

1張圖看「離婚率最高星座組合」！雙宋、晨冰問題點曝光

范冰冰宋仲基都是！處女座怎麼了

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「喜歡你5年了」

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

學者估算　非韓不投鐵粉約100萬至120萬

千萬別跟這4個星座吵架

更多

最夯影音

更多

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面