分析／藍基層憂2020大選遭三殺　「棄韓投郭」效應浮現

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨初選將在7月8日至14日舉行民調，15日公布結果。原本高雄市長韓國瑜的民調一支獨秀，但是在近日陷入登革熱、模範生嗆聲、小三通等爭議不斷的情況下，支持度狂噴。藍營基層擔憂，若韓國瑜初選勝出，民進黨將全力圍剿以市長參選總統的爭議，2020年大選國民黨恐面臨總統、立委、高雄市長「三輸」的慘況，故轉而力挺郭台銘出線。

韓國瑜6月1日凱道大造勢成功後，可以看出韓國瑜幾乎能囊括9成的軍公教選票，催出2014年對國民黨失望的選民；但韓國瑜接連被爆出和妙天、前花蓮縣長傅崐萁、前雲林縣長張榮味等地方派系走在一起，黨內人士感嘆，「原本一盤好棋被他自己搞砸了」。

事實上，自從「韓5點」以來，韓國瑜因為市長身份，就一直遭受到攻擊，在跳針「發大財」質詢在網路上瘋傳後，就此被冠上草包形象，民進黨全黨上下和行政機關全力圍剿，甚至要在12月發動罷免，加上韓國瑜市政沒還沒出成績，只能處於挨打狀態。

反觀郭台銘自從宣布卸下鴻海董事長身份後，就不斷勤走基層，也積極投入資源在廣告文宣上，「陸戰」和「空戰」火力全開，支持度攀升；而郭台銘更曾經戴中華民國的國旗帽進入白宮，絕對和韓國瑜一樣是「中華民國派」，但卻又比韓國瑜有國際人脈的優勢。

原本韓國瑜的民調始終落後郭台銘3~5%，但是在前立法院長王金平的退選，成為彼此消長的關鍵。黨內人士分析，王金平退出總統初選後，這中間10%的支持度，確實有部分流向韓國瑜，但在「韓王」恩怨浮上檯面之後，王的支持者轉向挺郭台銘。近日王金平的重要樁腳、高雄市副議長陸淑美又公開表態支持郭台銘就是最好的例子，「郭王」結盟參選2020的傳聞也讓地方人士議論紛紛。

在黨內初選越來越撲朔迷離的情況下，不具名藍委則分析，韓國瑜頻頻辦造勢，就是要鞏固基本盤，因為初選會在家接電話的都是泛藍支持者，也因此在民調「互比」上，韓國瑜仍保有優勢；儘管中間選民會在大選時投給郭台銘，卻不一定會在初選時守著電話，這是郭台銘比較吃虧的地方。

「韓國瑜贏初選輸大選，郭台銘能贏大選但過不了初選」，藍營基層擔憂，若韓國瑜初選勝出，民進黨將全力圍剿以市長參選總統的爭議，2020國民黨恐拿不回政權，立委席次也不會過半，高雄市長還被罷免，出現「三輸」的慘況，故基層轉而力挺郭台銘出線，「棄韓投郭」效應已漸漸浮現。