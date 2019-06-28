防疫視同作戰　全國非洲豬瘟防疫演習蔡英文總統督軍

▲全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習在台南市舉行，蔡英文總統在黃偉哲市長與農委會主委陳吉仲陪同下親自督軍，演習過程十分逼真。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為提升全國各縣市政府對非洲豬瘟防疫處置及應變能力，6月28日下午在台南後壁營區舉行「全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習」，蔡英文總統在黃偉哲市長與農委會主委陳吉仲陪同下親自督軍，演習過程十分逼真。

現場除了非洲豬瘟中央災害應變中心協同國防部、環保署、內政部及台南市政府等單位參與外，也邀請專家學者共同參與，針對因應非洲豬瘟防疫模擬演習相關措施，以及疫情標準處置作業流程，提供寶貴之建議，為確保非洲豬瘟防疫準備工作的完善，增強防疫人員及協力單位對防疫處置的熟悉度。





蔡英文總統首先嘉勉第一線防疫人員的辛勞，並強調防疫視同作戰，去年八月中國發生非洲豬瘟疫情的時候，政府就立即展開應變，加強邊境的把關的工作。隨後在十二月了，中央超前部署成立應變中心，也跟地方政府一起強化防疫整備的工作來守護台灣的豬隻，過去將近一年的時間，各部會都動起來，不論是強化邊境的查察，還是加強民眾的宣導、提高罰則、督導廚餘的養豬場，還有像今天舉辦防疫研習，多管齊下做最嚴格的管控，才能夠防堵疫情於境外。

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蔡英文提到，22年前的口蹄疫重創了台灣養豬的產業，經過眾人努力，2018年7月開始停止施打口蹄疫疫苗，只要再過幾天就是7月1日，滿1年沒有疫情的發生，我們就可以申辦為非疫區。如果一切順利，2020年的5月台灣就可以成為口蹄疫的非疫國，讓台灣的豬肉重回外銷市場，一場疫情影響了養豬產業發展20多年，我們要記取經驗，記取教訓，全力的防止非洲豬瘟的入侵。絕對不能讓養豬產業再次受害，也不能讓撲殺口蹄疫的努力都白費。

蔡英文說，台灣邁向非疫區，提高競爭力，現在就是關鍵的時刻。今天黃偉哲市長帶領市府團隊跟行政團隊一起辦理這場演習，透過確實的演練，讓防疫工作更加的精進，她要給大家最大的肯定跟感謝。那麼藉這個機會蔡英文總統謝謝所有第一線的防疫人員的辛苦跟努力，不僅要守護台灣的豬，對於外銷更要再創外銷的高峰，大家一起努力。





黃偉哲市長表示，台南市的養豬業占全國第4，自非洲豬瘟2018年8月在中國爆發後，台南除了積極採取各項防檢疫作為外，2019年1月14日更舉行全市非洲豬瘟防疫演習，很榮幸這次全國非洲豬瘟防疫演習在台南舉行，希望從每次的演習過程，獲取寶貴的經驗，並找出應改善之缺點，讓整個防疫工作能做到滴水不漏，所有的養豬場都能做好生物安全防疫的自我管理工作，遵守各項防疫規定，成為台灣防堵非洲豬瘟入侵最有利的第一道防線。





農委會主委、應變中心指揮官會陳吉仲強調，今日的演習有二大目的，期待各地方政府的防疫和農政單位，能配合農委會及各部會做好防疫工作，全國7500多座畜牧場能落實生物安全防疫及自我管理工作；其次，確保在疫情不幸爆發時，抽樣監測、撲殺、屍體焚燒、運輸清理等工作，都能依防疫標準作業流程，在實務上落實執行，縮小非洲豬瘟爆發的衝擊影響。