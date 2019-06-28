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解盤2020民調變化！學者估算「非韓不投」忠實鐵粉約100萬至120萬

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▲▼蔡英文25日接見「戰略暨國際研究中心(CSIS)『台美政策計畫』（TUPP）訪問團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文在初選後，民調呈現上升趨勢。（圖／總統府）

政治中心／綜合報導

民進黨總統選舉黨內初選結束後，近日的民調結果顯示，總統蔡英文支持度似乎有上升，且數據領先其他可能的總統候選人；中華民意研究協會28日召開「解析民進黨總統初選後民調的量變或質變？」座談會，由協會莊文忠秘書長、政治大學選舉研究中心俞振華副研究員、趨勢民意調查公司吳世昌總經理針對總統大選趨勢、民調進行解盤分析。

莊文忠指出，雖然在初選過後蔡英文民調似乎有所上揚，但各家數據並不一致，台灣指標民調（市話調查）在6月份3波調查結果中，蔡的支持度並未持續上升，而韓國瑜有上升趨勢，柯文哲則是下降；台灣民意基金會（市話調查）在2月至6月的3波調查顯示，蔡的支持度上升、韓下降，柯則未有太大變化；TVBS調查（市話加手機）在3至6月的3波調查中亦呈現蔡穩定上升，韓、柯下滑趨勢。

莊文忠進一步提出民進黨初選後5個值得，觀察的地方，包括；

1、賴清德成功發揮「鯰魚效應」，重新激發黨內戰鬥意志，喚起支持者的熱情，並且讓媒體與社會大眾關注初選的結果，也給了蔡英文總統重新反省執政表現的機會。

2、韓國瑜是否會出現「蛋塔效應」，值得後續觀察，雖然韓粉的聲勢不小，但韓國瑜擔任高雄市長和參選國民黨總統候選人黨內初選，受到更為嚴格的檢驗，選民對韓國瑜的支持度是否會下降，值得關注。

3、香港的「反送中」運動，讓台灣人民關心未來兩岸關係的發展，這對民進黨的總統選情也有助攻的效益。

4、台灣社會近來所發動的「反紅媒運動」，讓選民關心未來總統候選人中，誰可以捍衛國家的主權和保護人民的權益，無形中對民進黨的選情也有加分效果。

5、白、綠開始上演「白色巨塔」的戲碼，可能影響柯文哲市長與蔡英文總統之間究竟會走向競爭或合作，劇情還在發展之中。

▲▼柯文哲出席長興淨水場太陽光電系統啟用典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

▲台北市長柯文哲與蔡英文未來會走向競爭、或是合作，劇情還在發展中。（圖／記者徐斌慎攝）

俞振華則認為，「滿意度」是現任執政者的根本，也是觀察蔡英文支持度是否產生「質變」的關鍵指標，就目前各家民調結果顯示，蔡的施政滿意度持續上升中，約有3至4成民眾表示滿意，但這樣的滿意度是否足以贏得選戰仍待觀察；另一方面，雖然媒體民調顯示，民眾對於蔡英文滿意度有提升趨勢，但選舉仍是看好國民黨勝選的比例較高，因此蔡英文的滿意度提升可能是「短期現象」。俞振華指出，針對香港反送中運動，民調顯示台灣有七成以上民眾表示支持，僅有一成不支持，此事件形成「一國兩制」的具體化概念，也成為蔡未來連任之路上的有利因素。

俞振華表示，民進黨內初選機制採取「手機、市話各占一半」，就統計觀點來看，選民被抽中的機會是否相等是備受質疑之處，且手機使用者偏向都會區、年輕者，對蔡英文較有利，雖然蔡英文順利出線，但初選結果並非等同於蔡總統的支持度。

對於韓國瑜的支持度是否有下滑趨勢？俞振華指出，可以觀察後續是否有出現「非韓不投」忠實鐵粉的現象，據民調結果推估，如若國民黨將候選人換成郭台銘，將會有二成國民黨支持者不會投票，以1800萬選民換算，韓的鐵粉約有100萬至120萬人，「當國民黨內初選結果並非由韓出線時，國民黨該如何整合支持者，勢必成為最大挑戰！」另一方面，俞振華也說，柯文哲目前的支持度維持在二成左右，是否會出來參選，將視國民黨推出人選而定。

▲▼韓國瑜拜會立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜台中造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲非韓不投的韓國瑜鐵粉推估約有100萬至120萬人。（圖／記者屠惠剛、《ETtoday》攝影中心攝）

吳世昌認為，民進黨內初選是「規則導致結果」，若是採市話調查、黨內互比，那會是賴清德勝出；但若加入手機調查、再加上柯卜哲對比，就會是蔡英文贏，但這僅是黨內自訂的遊戲規則，無法反映實際大選結果。

吳世昌也指出，假若國民黨初選結果由韓國瑜勝出，未來他勢必得面臨「剛當選高雄市長就選總統」的質疑，該議題在選舉期間是否發酵、以及後續產生的影響值得觀察。對於哪種民意調查方式較為準確，吳世昌提出看法，建議手機與市話調查應獨立分開執行，之後再來比對選舉結果，由於現今選情變化速度相當快，民調結果如要追求準確，應在選舉前10天執行，會較為接近選舉結果。

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關鍵字：2020,總統大選,韓國瑜,非韓不投,蔡英文,初選

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