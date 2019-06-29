糖果外交！　川普在G20峰會請多國領導人吃糖糖！

▲川普在G20給多國領導人分糖吃。圖右為印尼總統佐科威。（圖／佐科威推特)

國際中心／綜合報導

G20峰會周五(28日)在日本大阪揭幕。印尼《雅加達郵報》當天報導了該國總統佐科威(Joko Widodo)遭遇到的一件趣事。新聞斗大的標題是：「川普、佐科威正在進行Tic–tac外交」(TIc Tac是一個糖果品牌的名字)。

該報報導說，佐科威周五上午抵達大阪後，立即參加了在「大阪國際展覽中心」舉行的官方歡迎儀式，以及跟各國領導人合影等一系列活動。

根據印尼總統府「禮賓與新聞局」當天在發布的新聞稿說，佐科威在領導人專區等候期間，他有機會「在親密的氣氛中」跟其他G20成員國領導人輕鬆攀談，當中包括美國總統川普、加拿大總理杜魯多、澳洲總理莫里森與荷蘭首相呂特等。有趣的是，新聞稿中還說：「川普總統甚至給了佐科威總統糖果。」

川普跟同佐科威分享糖果此事以及現場照片，佐科威也PO在自己的推特上。佐科威在說明文字中寫著：「在等待官方歡迎儀式以及拍攝大合照前，美國總統川普給大家分享了糖果。」

從這張照片可以發現，巴西總統博爾索納羅、聯合國秘書長古特雷斯、荷蘭首相呂特以及義大利總理孔特等人、嘴裡似乎都含著糖果！

▲《雅加達郵報》的新聞標題。（圖／截取自雅加達郵報)