　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

糖果外交！　川普在G20峰會請多國領導人吃糖糖！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲川普在G20給多國領導人分糖吃。圖右為印尼總統科科威。（圖／佐科威推特)

川普在G20給多國領導人分糖吃。圖右為印尼總統佐科威。（圖／佐科威推特)

國際中心／綜合報導

G20峰會周五(28日)在日本大阪揭幕。印尼《雅加達郵報》當天報導了該國總統佐科威(Joko Widodo)遭遇到的一件趣事。新聞斗大的標題是：「川普、佐科威正在進行Tic–tac外交」(TIc Tac是一個糖果品牌的名字)。

該報報導說，佐科威周五上午抵達大阪後，立即參加了在「大阪國際展覽中心」舉行的官方歡迎儀式，以及跟各國領導人合影等一系列活動。

根據印尼總統府「禮賓與新聞局」當天在發布的新聞稿說，佐科威在領導人專區等候期間，他有機會「在親密的氣氛中」跟其他G20成員國領導人輕鬆攀談，當中包括美國總統川普、加拿大總理杜魯多、澳洲總理莫里森與荷蘭首相呂特等。有趣的是，新聞稿中還說：「川普總統甚至給了佐科威總統糖果。」

川普跟同佐科威分享糖果此事以及現場照片，佐科威也PO在自己的推特上。佐科威在說明文字中寫著：「在等待官方歡迎儀式以及拍攝大合照前，美國總統川普給大家分享了糖果。」

從這張照片可以發現，巴西總統博爾索納羅、聯合國秘書長古特雷斯、荷蘭首相呂特以及義大利總理孔特等人、嘴裡似乎都含著糖果！

▲川普在G20給多國領導人分糖吃。圖右為印尼總統科科威。（圖／佐科威推特)

《雅加達郵報》的新聞標題。（圖／截取自雅加達郵報)

ET快訊
1張圖看「離婚率最高星座組合」！雙宋、晨冰都是TOP3　問題
包皮被「索命式暴扯」衝急診！醫驚：被狗咬？他羞曝是女友啃的

關鍵字：佐科威,TIc Tac,川普

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪G20／習近平籲國際合作　宣布5項重大貿易改革措施

大阪G20／川習握手短暫交談　川普︰沒承諾緩加徵關稅

美《外交月刊 》：打壓華為反效果　或為更強中國鋪路

五角大廈「核行動」文件曝光　俄羅斯「頭皮發麻」！

離家500里　瘦巴巴北極熊闖進工業城覓食40年來首見

美企業警告白宮：對大陸加徵關稅會導致《聖經》缺貨！

影／反制封殺陸企　陸將不友善外企列入「不可靠清單」

川普威脅英國：若允許華為建設5G　將限制英美情報交流

特有種！馬哈迪嗆美國禁令：大馬儘可能多用華為產品！

海康威視、浙江大華5中企　傳被美列入下波禁令黑名單

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

男友驚喜掏鑽戒！她哽咽摀嘴：Yes　感動坐大腿擁抱「椅子承受愛」秒斷

陳赫嗑辣椒辣到「牙齒打顫」　被黃渤整「吃蟑螂」驚嚇丟筷子

馬如龍告別式 　沛小嵐憔悴淚崩

《霹靂嬌娃》前導預告正式曝光！

鄧紫棋日常版《來自天堂的魔鬼》　回家東西隨手丟..被媽虧：房間像亂葬崗ＸＤ

歐洲「地獄熱浪」！法國城鎮高溫攝氏45.9度　刷新歷史紀錄

反對川普單邊制裁…英媒爆「中國繼續買伊朗石油」　美宣告：一律制裁

糖果外交！　川普在G20峰會請多國領導人吃糖糖！

20天後才公布消息！　英國除役核反應堆驚傳「輻射外洩」

他「從暗網學溶屍」連殺13人　女學生遭拐走後人間蒸發！

法國飆破44.3度新紀錄！歐洲6月熱浪狂襲1死　高溫還在上升中

大阪G20／習近平籲國際合作　宣布5項重大貿易改革措施

本性難移　美「國安局」再被爆：非法監控公民手機資訊

媽下車10分鐘…小一女兒脖子卡住「夾座椅間」離奇昏迷　2歲弟目睹

川普、安倍、習近平共用1桌「並肩坐」！　網驚訝：這也太擠

聽過吳子嘉說「就是要讓我失控」　李佳芬笑了一秒答：不會和解！

頂新假油案二審逆轉！3主管改判無罪定讞　免沒收7.9億

歐洲「地獄熱浪」！法國城鎮高溫攝氏45.9度　刷新歷史紀錄

搶分手商機！正妹兼差當「離婚見證人」月賺1.5萬　收費標準曝光

溫州「雙屏論壇」開幕　推兩岸半屏山文化、經貿交流

空姐投書／公主們到底吵什麼？沒有工會，今天的我下班也不能休息

反對川普單邊制裁…英媒爆「中國繼續買伊朗石油」　美宣告：一律制裁

糖果外交！　川普在G20峰會請多國領導人吃糖糖！

柯文哲砸4000萬改建　台北NPO聚落7/8正式啟用

快訊／淡海輕軌上路「首起車禍」！　小黃違規左轉撞車頭

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

國際熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存..

他暗網學溶屍殺13人　女學生蒸..

親媽一句話...女砸千萬整型3..

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生..

媽下車10分…6歲夾椅中離奇昏..

美日中領袖並肩坐　網驚：太擠！

歐洲熱浪　法國飆破44.3度新..

英國核輻射外洩　過20天才公布

川習G20握手　川普︰沒承諾緩..

46歲人妻胸部狂長「比頭還大」..

習近平宣布5項重大貿易改革措施

偷用自己精子對女授精　缺德醫生..

川普在G20請多國領導人吃糖糖..

更多熱門

相關新聞

美日中領袖並肩坐　網驚：太擠！

二十國集團（G20）大阪峰會28日開幕，其中一場活動卻辦在一間「普通」的會議室，結果美國總統川普、日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平只能共用一張長桌，畫面顯得十分擁擠侷促。網友紛紛回應「位子太擠了」，不過日本外務省並沒有說明場地的選擇原因。

川習G20握手　川普︰沒承諾緩徵關稅

川普為何急見習近平　答案在漲價聖經

G20高峰會安倍提「數據流通圈」

川普見普丁「我們關係很好」開口喊：別干預選舉

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

工會代表崩潰　空姐怒：剃光頭我做得到

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

范冰冰宋仲基都是！處女座怎麼了

王嘉爾爆戀愛！IG點讚「喜歡你5年了」

女友遭撞輾亡　男友：賠再多也用不到

1張圖看「離婚率最高星座組合」！雙宋、晨冰問題點曝光

千萬別跟這4個星座吵架

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

學者估算　非韓不投鐵粉約100萬至120萬

虎皮到阿嬤家度假1個月變胖柚子

更多

最夯影音

更多

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

Makiyo愛吃炸雞暴肥！　瘦身成功後...胸部縮水小2cup

騎士酒駕見警「荒謬大逃亡」 壘殘+撞牆2度慘摔...滿臉血遭逮

鐵打24小時全職媽媽功能10合1　他道出辛酸：10萬也請不起

驚險瞬間！男衝刺趕車滑壘慘摔　險遭車門「夾走」他秒縮雙腿保命

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面