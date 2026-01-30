全球最神秘機場！暗藏「蜥蜴人會所、血咒雕像」　陰謀論瘋傳30年

▲丹佛國際機場俯瞰圖。（圖／翻攝丹佛國際機場臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國丹佛國際機場（Denver International Airport）1995年啟用以來，始終被各種陰謀論包圍，從地下末日碉堡、共濟會總部、光明會總部、蜥蜴人基地等，離奇傳聞從未間斷，堪稱全球最神秘的國際機場與交通樞紐。

英國《獨立報》指出，爭議從規畫階段就開始延燒。

官方主張，距離市中心僅16公里的史泰普頓國際機場（Stapleton International Airport）跑道間距過窄、常因惡劣天氣關閉，因此必須興建新機場。最後，新機場地處偏遠，耗時6年興建，預算超支200萬美元，占地面積超大、達到曼哈頓2倍，被陰謀論者認為，只是掩護黑暗計畫的藉口。

▼丹佛國際機場跑道呈現類似風車的設計。（圖／翻攝Google Maps）



納粹跑道與新世界秩序

陰謀論者指出，從空中俯瞰，丹佛國際機場跑道布局，類似納粹卐字符號，是在致敬納粹相關秘密組織「新世界秩序」（New World Order）。

此外，主航廈附近的落成紀念碑刻有共濟會（Freemason）的方矩與圓規標誌，並提及一個根本不存在的「新世界機場委員會」（New World Airport Commission）。

▼機場落成紀念碑，被陰謀論者指出符號類似共濟會。（圖／翻攝臉書）

航廈內藝術家譚古馬（Leo Tanguma）的壁畫，描繪戰爭摧殘、戴防毒面具的士兵、躺在棺材裡的孩童等場景，也被解讀為「新世界秩序」的隱諱預言。

▲▼航廈內的畫作也被認為蘊含特殊意義。（圖／翻攝丹佛國際機場）



不過，航空工程師指出，儘管空拍照片確實顯示，機場跑道呈現類似風車的布局，但這純粹出於實務考量，因為該設計能讓多架飛機在不同風向的情況下同時降落。

歷史學家也指出，所謂「委員會」只是為了籌辦機場開幕儀式而臨時組建的短期委員會，名稱則是向捷克音樂家德弗札克（Antonín Dvořák）的《新世界交響曲》致敬。

受詛咒的藍色野馬

最引人注目的，則是機場入口那尊高達9.75公尺的野馬雕像「Blucifer」，全身寶藍色澤與血紅發光眼睛，被認為象徵《新約聖經》啟示錄的末日四騎士，又或者是被詛咒的靈魂。

真實故事更加悲劇，其創作者希門尼斯（Luis Jiménez）2006年正在打造這件作品時，遭雕像碎片擊中、割破動脈身亡。

▼野馬雕像被認為帶有詛咒。（圖／翻攝丹佛國際機場）



機場官方解釋，那雙血紅眼睛就是LED燈，旨在向創作者父親在德州經營的霓虹燈店致敬。希門尼斯遺孀2019年受訪時也澄清「絕對沒有任何邪惡意圖」，相關傳言仍甚囂塵上。

地下蜥蜴人與末日避難所

機場地下存在一個龐大的隧道系統，原本是為了打造行李自動輸送系統而建起，失敗後留下宛如迷宮一般的空間，被陰謀論者懷疑是蜥蜴人集會地點、政府地下碉堡、全球菁英的末日避難所、外星人研究實驗室，或與145公里外的北美防空司令部（NORAD）相連。

▼機場內部的石像鬼雕像。（圖／翻攝丹佛國際機場）



藉機行銷 機場幽默回應

面對鋪天蓋地的傳聞，機場官方選擇「擁抱黑暗」，架設網站「DEN檔案」記錄各種陰謀論，並且透過陳設或互動裝置幽默回應，包括牆上標語「沒錯，蜥蜴人是真的」，以及互動石像鬼吉祥物向旅客表示，「歡迎來到光明會總部……我是說丹佛國際機場！」

就連航廈翻修工程也抓緊機會行銷。施工圍籬上貼滿各種海報，包括外星人、金字塔全知之眼，還有戴著工程安全帽的蜥蜴人。一些文宣寫道，「更流暢的安檢程序？還是更多的祕密？」

▲▼機場官方藉機宣傳。（圖／翻攝the-den-files）

