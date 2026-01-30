　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最神秘機場！暗藏「蜥蜴人會所、血咒雕像」　陰謀論瘋傳30年

▲▼美國科羅拉多州丹佛國際機場（denver international airport）。（圖／翻攝丹佛國際機場臉書）

▲丹佛國際機場俯瞰圖。（圖／翻攝丹佛國際機場臉書）

記者吳美依／綜合報導

美國丹佛國際機場（Denver International Airport）1995年啟用以來，始終被各種陰謀論包圍，從地下末日碉堡、共濟會總部、光明會總部、蜥蜴人基地等，離奇傳聞從未間斷，堪稱全球最神秘的國際機場與交通樞紐。

英國《獨立報》指出，爭議從規畫階段就開始延燒。

官方主張，距離市中心僅16公里的史泰普頓國際機場（Stapleton International Airport）跑道間距過窄、常因惡劣天氣關閉，因此必須興建新機場。最後，新機場地處偏遠，耗時6年興建，預算超支200萬美元，占地面積超大、達到曼哈頓2倍，被陰謀論者認為，只是掩護黑暗計畫的藉口。

▼丹佛國際機場跑道呈現類似風車的設計。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝丹佛國際機場、臉書、Google Maps）

納粹跑道與新世界秩序

陰謀論者指出，從空中俯瞰，丹佛國際機場跑道布局，類似納粹卐字符號，是在致敬納粹相關秘密組織「新世界秩序」（New World Order）。

此外，主航廈附近的落成紀念碑刻有共濟會（Freemason）的方矩與圓規標誌，並提及一個根本不存在的「新世界機場委員會」（New World Airport Commission）。

▼機場落成紀念碑，被陰謀論者指出符號類似共濟會。（圖／翻攝臉書）

▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝丹佛國際機場、臉書、Google Maps）

航廈內藝術家譚古馬（Leo Tanguma）的壁畫，描繪戰爭摧殘、戴防毒面具的士兵、躺在棺材裡的孩童等場景，也被解讀為「新世界秩序」的隱諱預言。

▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝丹佛國際機場、臉書、Google Maps）

▲▼航廈內的畫作也被認為蘊含特殊意義。（圖／翻攝丹佛國際機場）

▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝丹佛國際機場、臉書、Google Maps）

不過，航空工程師指出，儘管空拍照片確實顯示，機場跑道呈現類似風車的布局，但這純粹出於實務考量，因為該設計能讓多架飛機在不同風向的情況下同時降落。

歷史學家也指出，所謂「委員會」只是為了籌辦機場開幕儀式而臨時組建的短期委員會，名稱則是向捷克音樂家德弗札克（Antonín Dvořák）的《新世界交響曲》致敬。

受詛咒的藍色野馬

最引人注目的，則是機場入口那尊高達9.75公尺的野馬雕像「Blucifer」，全身寶藍色澤與血紅發光眼睛，被認為象徵《新約聖經》啟示錄的末日四騎士，又或者是被詛咒的靈魂。

真實故事更加悲劇，其創作者希門尼斯（Luis Jiménez）2006年正在打造這件作品時，遭雕像碎片擊中、割破動脈身亡。

▼野馬雕像被認為帶有詛咒。（圖／翻攝丹佛國際機場）

▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝丹佛國際機場、臉書、Google Maps）

機場官方解釋，那雙血紅眼睛就是LED燈，旨在向創作者父親在德州經營的霓虹燈店致敬。希門尼斯遺孀2019年受訪時也澄清「絕對沒有任何邪惡意圖」，相關傳言仍甚囂塵上。

地下蜥蜴人與末日避難所

機場地下存在一個龐大的隧道系統，原本是為了打造行李自動輸送系統而建起，失敗後留下宛如迷宮一般的空間，被陰謀論者懷疑是蜥蜴人集會地點、政府地下碉堡、全球菁英的末日避難所、外星人研究實驗室，或與145公里外的北美防空司令部（NORAD）相連。

▼機場內部的石像鬼雕像。（圖／翻攝丹佛國際機場）

▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝丹佛國際機場、臉書、Google Maps）

藉機行銷　機場幽默回應

面對鋪天蓋地的傳聞，機場官方選擇「擁抱黑暗」，架設網站「DEN檔案」記錄各種陰謀論，並且透過陳設或互動裝置幽默回應，包括牆上標語「沒錯，蜥蜴人是真的」，以及互動石像鬼吉祥物向旅客表示，「歡迎來到光明會總部……我是說丹佛國際機場！」

就連航廈翻修工程也抓緊機會行銷。施工圍籬上貼滿各種海報，包括外星人、金字塔全知之眼，還有戴著工程安全帽的蜥蜴人。一些文宣寫道，「更流暢的安檢程序？還是更多的祕密？」

▲▼▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝the-den-files）

▲▼機場官方藉機宣傳。（圖／翻攝the-den-files）

▲▼▲▼全球最神秘機場！暗藏蜥蜴人會所、驚見不祥符號　陰謀論瘋傳30年。（圖／翻攝the-den-files）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫
飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

全球最神秘機場！暗藏「蜥蜴人會所、血咒雕像」　陰謀論瘋傳30年

美軍WC-135R「核偵察機」飛抵英國　基地驚見特種部隊

川普怒嗆加關稅！韓部長「緊急赴美」會盧特尼克　雙方談不出結論

陰莖增大竟丟命！億萬富翁「猝死手術台上」　調查結果大逆轉

零下70度！146光年外發現「冰凍版地球」　50％落在宜居帶

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

改變台海最大豪賭！《經濟學人》專訪鄭麗文　談見習近平、擋軍購

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

全球最神秘機場！暗藏「蜥蜴人會所、血咒雕像」　陰謀論瘋傳30年

美軍WC-135R「核偵察機」飛抵英國　基地驚見特種部隊

川普怒嗆加關稅！韓部長「緊急赴美」會盧特尼克　雙方談不出結論

陰莖增大竟丟命！億萬富翁「猝死手術台上」　調查結果大逆轉

零下70度！146光年外發現「冰凍版地球」　50％落在宜居帶

委內瑞拉石油投資鬆綁！川普下令重開空域「美航擬恢復直飛」

對等關稅還能再更高！川普放話「美國很仁慈」　嗆法院被親中占據

阿根廷4省緊急狀態　野火肆虐「單省燒掉1.6個台北市」

改變台海最大豪賭！《經濟學人》專訪鄭麗文　談見習近平、擋軍購

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

國際熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

7500億黃金藏在「瑞士核地堡」　地表最強買家曝光

等川普下令　美戰爭部長：軍隊在中東完成集結

ICE槍殺案延燒　霍曼鬆口：執法要調整

AI疑慮美股分歧　台積電ADR跌0.80％

陰莖增大丟命　億萬富翁猝死手術台上

川普宣布撤銷「加拿大製造」飛機認證

貝克漢豪門媳每月零用錢3100萬

英國藥廠重押中國　AZ宣布投資150億美元

前夫GG太大害離婚　網美爆料被告了

「冰凍版地球」現蹤　50％落在宜居帶

最高領袖要跑了？　伊朗神秘專機直奔莫斯科

施凱爾談成　英國人赴中30天免簽

日都市傳說「神祕老奶奶」標誌真相曝　網淚崩

更多熱門

相關新聞

福特推暗黑野馬跑車性能再升級

福特推暗黑野馬跑車性能再升級

Ford Mustang GTD 以接近超跑等級的設定與極為限量的產量，成為 Ford 近年最具話題性的性能旗艦之一，但其定位與條件也讓多數消費者只能遠觀。為了讓更多性能車迷能接觸到 GTD 的核心技術，Ford 正式揭露 2026 年式 Mustang Dark Horse SC，這款新車被視為介於現行 Dark Horse 與 GTD 之間的關鍵角色

能斬首金正恩！南韓「怪物導彈」部署前線

能斬首金正恩！南韓「怪物導彈」部署前線

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸

福特野馬跑車超級眼鏡蛇改裝版回歸

些微差距落敗爆陰謀論　邱議瑩：比賽已結束

些微差距落敗爆陰謀論　邱議瑩：比賽已結束

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

關鍵字：

丹佛國際機場陰謀論新世界秩序野馬地下碉堡蜥蜴人光明會共濟會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面