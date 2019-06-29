川普G20「2個有趣時刻」當面嗆普丁、糖果外交　網笑：辛普森家庭

▲G20，川普與普丁會面。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

本屆G20峰會28日在日本大阪盛大揭幕。川普在場外的許多小舉動都引起網路熱議，像是當天的「糖果外交」，以及和睽違3年不見的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）見面時，應記者要求指著人家說「不要干預美國大選」。網友紛紛留言，「我討厭他，但他實在很搞笑」、「這根本就像辛普森家庭裡面的其中一集」、「如果這件事（通俄門）對世界沒有那麼嚴重的影響的話，會很好笑。」

2016年，代表共和黨競選總統的非典型政治人物川普，打敗民主黨候選人、前總統柯林頓之妻希拉蕊（Hillary Clinton），成為第45任美國總統。當時跌破眾人眼鏡，俄羅斯干預大選結果的指控也鬧得沸沸揚揚，美國更是針對「通俄門」進行調查。

當選總統以來，川普不斷否認「通俄門」，直指這些全都是假新聞。這次在G20高峰會與普丁見面，已經睽違了3年之久，但川普仍然發揮本性，一見面就向記者們表示「我和普丁之間的關係非常要好」，他還在記者的要求下對普丁說了2次「不要干預美國大選」，甚至還舉起食指告誡對方，現場頓時有些尷尬滑稽。

Trump wags his finger and jokes to Putin: "Don't meddle in the election"



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▲川普請大家吃糖果。（圖／佐科威推特)

推特網友看完影片後紛紛留言，「哈哈哈，民主是個笑話哈哈」、「哇，他真的跟他說了」、「這就是我愛這個總統的原因之一」、「笑噴」、「嗯？什麼是選舉」、「川普怕普丁」、「這是喜劇高峰會吧」、「愛死了，我一直重播」。不過也有網友認為這樣實在有失莊重，「好尷尬，美國總統在嘲諷自己的國家、人民和司法體制」、「老實說，一點都不好笑，川普已經把美國搞得夠糟了，而且到處犯法，還非常愛現，和干預自己國家選舉的人開玩笑實在可恥。」

房地產業起家、在商界及演藝圈打滾許久的川普仍然很懂得展現娛樂性的一面，製造輕鬆的氛圍。他和巴西總統博爾索納羅、聯合國秘書長古特雷斯、荷蘭首相呂特以及義大利總理孔特，還有印尼總統佐科威在場邊齊聚一起，而所有人嘴裡都嚼著川普帶來的糖果。