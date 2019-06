川普G20「2個有趣時刻」當面嗆普丁、糖果外交　網笑：辛普森家庭

▲G20,川普與普丁會面。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

本屆G20峰會28日在日本大阪盛大揭幕。川普在場外的許多小舉動都引起網路熱議,像是當天的「糖果外交」,以及和睽違3年不見的俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)見面時,應記者要求指著人家說「不要干預美國大選」。網友紛紛留言,「我討厭他,但他實在很搞笑」、「這根本就像辛普森家庭裡面的其中一集」、「如果這件事(通俄門)對世界沒有那麼嚴重的影響的話,會很好笑。」

2016年,代表共和黨競選總統的非典型政治人物川普,打敗民主黨候選人、前總統柯林頓之妻希拉蕊(Hillary Clinton),成為第45任美國總統。當時跌破眾人眼鏡,俄羅斯干預大選結果的指控也鬧得沸沸揚揚,美國更是針對「通俄門」進行調查。

當選總統以來,川普不斷否認「通俄門」,直指這些全都是假新聞。這次在G20高峰會與普丁見面,已經睽違了3年之久,但川普仍然發揮本性,一見面就向記者們表示「我和普丁之間的關係非常要好」,他還在記者的要求下對普丁說了2次「不要干預美國大選」,甚至還舉起食指告誡對方,現場頓時有些尷尬滑稽。

Trump wags his finger and jokes to Putin: "Don't meddle in the election"



[Tap to expand] https://t.co/wIrHpMzMvn pic.twitter.com/7yjZmCeFQk