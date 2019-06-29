川習會今登場　聚焦貿易戰、半島無核化　香港或成談判籌碼

▲2018年阿根廷G20峰會時舉行的川習會。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

「川習會」29日登場，這也是兩人自今年5月中美貿易談判中止後，首度面對面對談。外界聚焦兩人將就中美貿易、朝鮮半島情勢交換意見，至於香港近日因修改《逃犯條例》衍生的社會輿論及兩岸議題，或許也會成為雙邊會談中的籌碼，被提出來討論。

▲大陸國家主席習近平參加G20大阪峰會。（圖／路透）

外界預測，本次「川習會」主軸仍將以「中美貿易戰」為核心議題，試圖從兩國元首的對話中尋找解套契機。值得注意的是，美國總統川普（Donald John Trump）26日接受媒體訪問時表示，美方已準備好加徵3000億美元中國商品10%以上的關稅；大陸官媒《環球時報》也在27日的社論中回擊，「中國永遠都會拒絕不平等的協議；這與美國把它的施壓籌碼做得有多大沒有關係」。

由此看來，雙方目前仍存有意見上的分歧，「川習會」或不會有決定性聲明息發出，但重啟雙邊經貿代表團的談判，卻是外界普遍認為可能達成的共識之一。

▲大陸國家主席習近平20日出訪北韓。（圖／朝中社）

此外，趕在G20峰會前，大陸國家主席習近平20日出訪北韓，受到高規格接待，有向外宣示兩國「兄弟之邦」情誼鞏固的意味。相較於今年2月在越南舉行的「川金二會」破局，美國一手促成的兩韓和平局面及推動朝鮮半島無核化同時受阻，解決朝鮮半島問題的話語權再度倒向大陸。

▲在越南舉行的「川金二會」。（圖／路透）

由於川普已決定在大阪G20峰會結束後前往南韓與文在寅會面，試圖扳回朝鮮半島議題上中美角力的天平。因此，「川習會」上的兩韓和平問題，也是外界觀察的重點。

至於民眾關心的「美、中、台」三方關係及此前香港修改《逃犯條例》產生的社會現象，會否在「川習會」登場。雖然大陸外交部發言人耿爽25日強調，「無論涉台還是涉港問題，都是中國的內部事務，我們堅決反對美方的干涉」，卻也無法保證美國將台港議題搬上桌，成為談判籌碼。

