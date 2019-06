川金會有譜？川普要金正恩看推特：想在板門店「握手說哈囉」

▲川普不斷強調與金正恩友好關係。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

大阪G20高峰會邁入第二天,美國總統川普29日早上在推特表示,如果北韓領導人金正恩願意,他可以在板門店非軍事區(DMZ)迎接他。不過,川普在出發日本前,就曾公開表示此行不會與金正恩見面,會改採別種方式對話,看來川普在推特上所說「我們可以互相握手並說聲哈囉」,就是面對面座談的另一種對話方式。

川普在推特上表示,「在一些重要會議後,包含我和中國國家主席習近平會面後,我將從日本飛往南韓(與南韓總統文在寅),如果金正恩可以看到這則貼文,我希望可以在非軍事區與他見個面,單純握個手說聲哈囉(?)!」另外,他也在記者會中透露,他正在「試探」金正恩,希望能夠藉此提升他們兩個的友誼,「畢竟金正恩送我一張非常漂亮的生日卡片。」

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!