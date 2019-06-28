不愛蔡英文辣台妹　柯文哲：仇恨恐懼對台灣長期利益不好

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲27日與大專院校學生便當會，被問到是否支持「反送中」時表示，「我不喜歡馬英九，同樣不愛辣台妹的作風」。對此，柯文哲28日受訪時解釋，國家需要的還是穩定，「仇恨跟恐懼是政治動員最便宜而且有效的方法，對台灣長期或整體利益是不好的。」

至於位於台北車站的雙子星開發案，日前遭經濟部投審會以國安疑慮為由駁回，媒體問到，未來除了大巨蛋、雙子星案外，社子島防洪計畫、華光特二區等跟中央有關案子，是否會擔心被這樣卡？柯文哲說，還是要考量台灣的整體利益、人民的最大福利，「這應該是執政的思考，而不是說你不聽話、我就把你怎樣，這不是好的執政態度。」



另外，北市府擬將社子島地區11間不具文資價值又無土地產權的廟宇，「小廟併成大廟」，讓所有神明同居新廟，讓當地居民跳腳。對此，柯文哲說，對他來講，對神明的心就是虔誠去拜拜，這個要解決問題，要看怎麼解決。



柯文哲27日中午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」市政會議體驗營，與大專院校生便當會。有學生問到是否願意公開支持反送中？他表示，不贊成政府每天追漲追跌，短期雖然可以增加3％的民調，但長期下來卻是助長極端政治橫行，對台灣不利，「我不喜歡馬英九，同樣不愛辣台妹的作風。」

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）