雙城論壇選址上海金山　柯文哲走出市區聚焦台青創業

▲台北市長柯文哲於去年雙城論壇上致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／上海報導

「2019上海台北城市論壇」確定將於上海市金山假日酒店舉辦，這將是雙城論壇首度離開上海市中心，前往西南側的金山區舉辦，由於該地近年力推兩岸青創發展，將成為本次台北市長柯文哲重點考察項目。同時，主論壇4日舉辦後，柯文哲還將在5日返台前，先赴江蘇昆山與台商交流。

按照行程，台北市府團隊3日抵達後，上海方將邀請前往洋山深水港參訪，後於下午參訪浦東新區城市綜合管理中心、出席2019海峽兩岸電競文化節，晚上出席上海市領導會見和晚宴；4日上午，在金山假日酒店舉辦主論壇，並簽署三項合作協議，下午前往上海（金山）海峽兩岸青年創業基地、上海灣區科創中心等地參訪，晚上出席答謝晚宴。

▲上海金山區推動兩岸青創，曾多次舉辦青年創業大賽。（圖／翻攝自上海金山海峽兩岸青年創業基地臉書）

事實上，除2015年雙城論壇於浦西的上海瑞金賓館舉辦外，2011、2013、2017年台北市方面赴滬與會時，均選址浦東新區，包括2011年的上海世博中心，以及之後的香格里拉大飯店、東方濱江大酒店均算是位處市中心，也讓今年傳出柯文哲和上海方面有意走出市區，聚焦青創，更「接地氣」的聲音。

值得注意的是，不只走出市區，根據安排，柯文哲預計還將在5日返台前，安排前往鄰近上海的江蘇省昆山市，參訪由台商合資籌建，內有媽祖廟的昆山慧聚廣場，以及宗仁卿紀念醫院。

▲昆山慧聚廣場內的慧聚寺天后宮。（圖／記者陳政錄攝）

因此就行程和安排來看，柯文哲本次將有別於以往雙城論壇安排，更增加與台商的交流互動，以及關注台灣青年在大陸創業發展的環節，更多的了解「台灣人在大陸」的聲音。

以金山區為例，地處上海西南側，是近年上海市積極推動產業轉型、高端製造業升級的重要基地，2015年適逢中央推創新創業，更順應於兩岸交流推動上，揭牌成立上海（金山）台灣中小企業產業園、海峽兩岸青年創業基地，並每年舉辦兩岸青年創業大賽，包括由台企聯常務副會長林子凱主持，輔導台青創業的的17創聯盟，亦進駐金山工業區於內。

除此之外，柯文哲此行包括雙城論壇選址地點、媒體入住酒店，以及赴昆山參訪行程都暗藏玄機，其中金山假日酒店，係由上海市台商協會常務副會長張簡珍，和丈夫競衡集團董事長詹益森共同投資的金山首家國際星級酒店，媒體團入住的翔茂花園酒店則是上海台協榮譽會長李茂盛的投資標的。

不只如此，昆山行程安排中，除慧聚廣場係由當地台商共同籌建，宗仁卿紀念醫院亦為台資六和集團投資興建，其中六和和豐田集團合作的昆山六豐機械總經理宗緒惠，正是現任的昆山台商協會會長。

▼上海金山工業區。（圖／翻攝自上海金山海峽兩岸青年創業基地臉書）