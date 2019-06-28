蔡英文出席三軍六校畢典　勉勵畢業生「和平靠國防」

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

總統蔡英文28日上午南下高雄，出席三軍六校院聯合畢業典禮。她致詞時表示，每年她都要來參加軍事院校的畢典勉勵畢業生，因為她要用最具體的行動，表達三軍統帥對於國軍的支持，同時也再次強調「和平靠國防，和平靠國軍」，因此，打造更強的國防，更好的國軍，一直是她念茲在茲的工作。

致詞一開始，蔡英文先恭喜學生順利畢業，接下來畢業生們就帶著精實的訓練，正式加入國軍的大家庭，她也要用具體行動表達三軍統帥對於國軍的支持，也要肯定所有的軍事院校的老師、隊職官平常對同學們的指導與照顧。

蔡英文提到，更重要的是，她要代表國人對於畢業生的家長們表達敬意與感謝，謝謝家長們願意讓孩子們從軍，接受磨練與洗禮，加入國軍，成為保衛國家的重要力量。

面對國際局勢的變化，還有中國大陸在區域內頻繁軍事活動，蔡英文強調，「我們要守護主權，維持區域的和平穩定，就要靠堅強的國防，我要再強調一次，和平靠國防，和平靠國軍，所以打造更強的國防，更好的國軍，一直是我念茲在茲的工作」。

蔡英文提到，三年多前，她到金六結看部隊的時候說刷油漆、除草不是最重要的事，國軍的裝備品質、部隊的訓練安全、加強戰力的制度改革，那才是最重要的事，當時，大家對拔草刷油漆有很多討論，但我最在意的是國防改革要怎麼落實。

蔡英文說，三年過去了，現在，部隊的戰鬥個裝汰舊換新了，各位下部隊之後，要居住的營舍寢室，也在大規模的更新改善，在整體的戰力上，國防自主正穩健的前進，國機國造的高教機，明年就要準備升空首飛，幾十年來、歷經好幾任總統都想做的潛艦國造，終於開始啟動，2025年正式成軍；另外，透過軍購強化戰力的努力，也沒有一刻停下來。

蔡英文喊話，「身為三軍統帥，我是國軍的靠山，而這些實實在在的進步與成果，就是我照顧我們國軍的方式」，身為國軍的一份子，我們絕對可以以自己為榮，因為我們是一支戰力堅強、訓練精實，保家衛國的精英部隊。

蔡英文也說，沒人希望戰爭，但「和平從來不是靠別人的施捨，而是要我們自己捍衛」，國軍不求戰、不畏戰，隨時保持最強的戰力，捍衛台海和平，保護心愛的國家以及家人。

最後，蔡英文強調，從今天起，畢業生們就要承擔這神聖而榮譽的使命，「你們軍種不同，但任務相同」，要為國軍盡心盡力，成為國家安全最堅強的屏障，更要讓世界看見，台灣對「國土主權、寸步不讓，民主自由、堅守不退」的信念。