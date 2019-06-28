持鋼筋闖勞動局毆打賴香伶　李明彥一審判刑3個月

▲持鋼筋闖台北市政府勞動局的李明彥，一審被判3個月有期徒刑，他當庭向法官說謝謝。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市勞動局長賴香伶2018年遭勞工運動人士李明彥持鋼筋毆打受傷，台北地方法院28日上午宣判，雖然李明彥強調並沒有造成重傷害犯意，但被檢方依重傷害罪起訴，而北院法官則依傷害罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬。李明彥親自到庭聽宣判，聽到結果，他當庭表示謝謝法官，會不會上訴，則會跟律師討論，但如果上訴了會社會、對勞工有幫助的話，他還是會考慮上訴。

李明彥表示，聽到這樣的判決結果，認為法官都是對像他一樣的勞工受害者，有很大的同理心，不過雖然法官對他輕判，他很謝謝法官，但回想一個勞工為權益、為不公義的事情抗爭了5年，相關問題還是沒人解決，對勞工公平嗎？至於他被依重傷害起訴，法官改以傷害罪判刑，李明彥強調，本來就沒有重傷害，是檢方故意要將他羈押，好讓他無法再對外發言。

日前法院傳喚賴香伶及勞動局張姓秘書以證人身分出庭，並勘驗案發現場監視器畫面及李明彥自行拍下的行兇畫面，因為監視器並未拍到行兇過程，僅有李明彥以手機拍下的影像，卻晃動得相當嚴重，根本無法看清楚賴香伶是如何被李明彥以鋼筋重擊。

不過賴香伶還原當時狀況，正在看公文的她有聽到李明彥喊了2聲，稍微抬起頭瞄到李明彥，卻立即感覺頭部遭磚塊類的重物重擊，導致她強烈耳鳴、頭痛到昏迷，直到副局長叫醒她，才知道自己被打到流血。至於是不是被鋼筋打到，打到頭部哪個部位，她不清楚，進了醫院才知道左眼上方眉骨受傷。

李明彥則表示，當下他很遲疑「我也沒犯過這種罪，在學校我也都被欺負，抗爭這麼多年來，難道我只能走道這個地步。」且他當時是「平行」拿著鋼筋的狀況，不可能如檢察官指稱的，刻意針對賴香伶要害部位攻擊，造成重傷害。

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