影／「國家主權意識都是屁話」　王丹批柯文哲：這種話年輕世代怎麼投得下去

▲柯文哲因雙子星案被駁回而發表的言論引起熱議。（圖／記者楊亞璇攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲27日抱怨「雙子星案」被駁回，指國家願景、國家主權意識，「在我看起來都屁話」，引起眾人熱議。對此，大陸在台人士王丹表示，「柯P這樣講話，我很難想像年輕世代怎麼投得下去。」此話一出也引來網友熱議，許多人贊同表示對柯文哲「很失望」、「立場太親中，越來越反感」 ，另一部分人則認為這樣的解讀太過片面，「王丹的水準也淪落到看標題就爽了嗎」？

柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」活動，與大專院校學生展開便當會。其中一名學生詢問，柯文哲稱要改變台灣政治文化，有看到哪些改變？柯文哲回應，改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始，「其實很多人問說台灣現階段到底要什麼東西，有人講國家願景、國家主權意識，在我看起來都是屁話」。他說，如果雙子星不給過，五天就告訴他，不要花五個月，「對我來講這五個月就是浪費」。

王丹當天在臉書發文，說出「國家主權意識都是屁話」這種話就不用選總統了，「因為總統的主要工作之一，就是維護國家主權，這是常識。」對於柯文哲「面對反送中事件，罵對岸不是個好文化」的論調，王丹質問，「批判專制不是好文化？跟專制者也可以『一家親』到都不能罵？」

「柯P這樣講話，我很難想像年輕世代怎麼投得下去」，王丹在文末這麼說。該篇文章也在網路上掀起熱議，網友紛紛留言，「好失望」、「以前很支持他，現在越來越覺得他會做事，但立場太親中，越來越反感」、「沒有期待，所以真的不意外」；另有網友認為「王丹的水準也淪落到看標題就爽了嗎」，「是故意聽不懂上下文嗎？就事論事的講政府在雙子星案上以國家主權意識這樣的理由來駁回是不對的，並不是直接說國家主權意識不重要。雙子星案關鍵在於投審會一開始核准海南控股投標資格，然後過了五個月後再以另外一條法令駁回他的得標資格，這才是台灣在國際投資環境上的一大傷害。」

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