　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／「國家主權意識都是屁話」　王丹批柯文哲：這種話年輕世代怎麼投得下去

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲因雙子星案被駁回而發表的言論引起熱議。（圖／記者楊亞璇攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲27日抱怨「雙子星案」被駁回，指國家願景、國家主權意識，「在我看起來都屁話」，引起眾人熱議。對此，大陸在台人士王丹表示，「柯P這樣講話，我很難想像年輕世代怎麼投得下去。」此話一出也引來網友熱議，許多人贊同表示對柯文哲「很失望」、「立場太親中，越來越反感」 ，另一部分人則認為這樣的解讀太過片面，「王丹的水準也淪落到看標題就爽了嗎」？

柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」活動，與大專院校學生展開便當會。其中一名學生詢問，柯文哲稱要改變台灣政治文化，有看到哪些改變？柯文哲回應，改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始，「其實很多人問說台灣現階段到底要什麼東西，有人講國家願景、國家主權意識，在我看起來都是屁話」。他說，如果雙子星不給過，五天就告訴他，不要花五個月，「對我來講這五個月就是浪費」。

王丹當天在臉書發文，說出「國家主權意識都是屁話」這種話就不用選總統了，「因為總統的主要工作之一，就是維護國家主權，這是常識。」對於柯文哲「面對反送中事件，罵對岸不是個好文化」的論調，王丹質問，「批判專制不是好文化？跟專制者也可以『一家親』到都不能罵？」

「柯P這樣講話，我很難想像年輕世代怎麼投得下去」，王丹在文末這麼說。該篇文章也在網路上掀起熱議，網友紛紛留言，「好失望」、「以前很支持他，現在越來越覺得他會做事，但立場太親中，越來越反感」、「沒有期待，所以真的不意外」；另有網友認為「王丹的水準也淪落到看標題就爽了嗎」，「是故意聽不懂上下文嗎？就事論事的講政府在雙子星案上以國家主權意識這樣的理由來駁回是不對的，並不是直接說國家主權意識不重要。雙子星案關鍵在於投審會一開始核准海南控股投標資格，然後過了五個月後再以另外一條法令駁回他的得標資格，這才是台灣在國際投資環境上的一大傷害。」

►►►柯轟雙子星案遭駁回　高嘉瑜提「頂新101案」4點打臉：藍綠要同標準

ET快訊
金曲倒數1天..蔡依林宣佈不走紅毯！　任性做自己：我沒興趣
10分46秒奪一命！癌症吃出來的..4種食物「養胖癌細胞」少
年賺250萬只敢買2千萬房曝心酸！他問「3千萬↑誰買」網神解

關鍵字：柯文哲,王丹,雙子星案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

參加「小三通」典禮出大包！韓國瑜派葉匡時調查後...潘恒旭公開道歉了

韓國瑜新竹造勢「交管3天」3階段！　鄉親痛罵：自私，超級擾民

影／「國家主權意識都是屁話」　王丹批柯文哲：這種話年輕世代怎麼投得下去

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

上任近半年！高雄夢想號啟航記者會　Q版韓國瑜動畫代打說明施政亮點

罷免韓國瑜「weCARE」割草啟動 　先喊爽「12月才能正式啟動」

照片曝光！台灣男孩赴美國海巡隊受訓　結訓儀式與28國一同飛揚國旗

2019整體競爭力評比　台中全台排名第8進步2名

巡視登革熱遭婦人比「倒讚」喊：不要做秀　韓國瑜這樣回應

蘇貞昌若講這句話　韓國瑜：我一定當場眼淚掉下來

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

參加「小三通」典禮出大包！韓國瑜派葉匡時調查後...潘恒旭公開道歉了

韓國瑜新竹造勢「交管3天」3階段！　鄉親痛罵：自私，超級擾民

影／「國家主權意識都是屁話」　王丹批柯文哲：這種話年輕世代怎麼投得下去

愛情摩天輪8月將動工！　韓國瑜：美、英、法有高度興趣

上任近半年！高雄夢想號啟航記者會　Q版韓國瑜動畫代打說明施政亮點

罷免韓國瑜「weCARE」割草啟動 　先喊爽「12月才能正式啟動」

照片曝光！台灣男孩赴美國海巡隊受訓　結訓儀式與28國一同飛揚國旗

2019整體競爭力評比　台中全台排名第8進步2名

巡視登革熱遭婦人比「倒讚」喊：不要做秀　韓國瑜這樣回應

蘇貞昌若講這句話　韓國瑜：我一定當場眼淚掉下來

《名偵探柯南》劇場版有新角色？4歌手X動畫組合歌迷都瘋了

屋主妥協讓價 6月交易量微幅上揚

秀髮也要多喝水！夏日「這件事」做好，髮質就能起死回生

城市大許哲榮投入選秀　曹竣崵評「右打的陳晨威」：但還需磨練

中職／王溢正對戰包林傑　28日運彩看好桃猿勝富邦

參加「小三通」典禮出大包！韓國瑜派葉匡時調查後...潘恒旭公開道歉了

小孩吵著投販賣機！他坐路旁喝飲料遇媽要求「到別處喝」　反應被網推爆

韓國瑜新竹造勢「交管3天」3階段！　鄉親痛罵：自私，超級擾民

長榮取消航班公布到7月12日！　15天共取消1031班次

新北市府率團赴肥沃月灣拓銷　創造超過9億元商機

政治熱門新聞

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　..

高雄競爭力跌出10名　新團隊：..

柯轟雙子星案遭駁回　高嘉瑜「舉..

罷免韓國瑜提議書出爐要3萬份

LIVE／競爭力掉到12名　韓..

柯P稱國家主權都屁話　北市秀逐..

假幕僚竊韓講稿網友：是大陸用語

國民黨批：大法官全家都是小英家

高雄小三通爭議　陳水扁酸韓國瑜..

立院挑燈夜戰《法官法》　王定宇..

港媒爆王金平「2020參選到底..

韓國瑜巡視登革熱大掃蕩遭婦人比..

柯文哲：講國家願景、主權意識都..

副議長陸淑美挺郭不挺韓

更多熱門

相關新聞

雙城「不期而遇」劉結一？柯P：管不了對方

台北市長柯文哲將在7月3日前往上海出席雙城論壇，外界關注是否會與國台辦主任劉結一見面。對此，柯文哲28日受訪表示，主要行程等下會公布，「目前跟對方講好的行程，沒有特別安排國台辦官員的見面時間」，不過以2017年的經驗，他們（陸方）要做什麼你也管不了，但目前是沒有跟對方國台辦官員見面的行程。

柯文哲稱「國家主權意識是屁話」 蘇貞昌回擊

柯P不愛辣台妹　反對用仇恨恐懼政治動員

張善政酸「新一代卡神」 蘇貞昌：雙子星涉國安絕不放水

國安卡雙子星　柯P酸：找好一點的理由

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

尼斯湖水怪現身？遠古海洋巨獸出土

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

女嬰摔下公寓　17歲少年衝上去接

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面