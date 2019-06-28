小孩吵著投販賣機！他坐路旁喝飲料遇媽要求「到別處喝」　反應被網推爆

▲販賣機示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者陳亭伃攝）

記者張嘉晏／綜合報導

如果是為了教育孩子，換一種說法也許更好。一名男網友昨日表示，他在路旁喝飲料時，遇到兩位小弟弟吵著也想喝，但是媽媽勸阻無效，只好進而向原po提出一個奇葩要求，讓網友們都傻住表示「誰給她的勇氣」、「又是恐龍家長」。

「我很喜歡小孩，但我不喜歡放縱的孩子。」一名男網友在臉書「爆怨公社」無奈發文，他表示昨日幫弟弟送完便當、在回程路上時，突然很想喝飲料，就走到一台販賣機前面。這時販賣機前來了一位媽媽兩個孩子，小孩各年約3、4歲，一直吵著想要喝飲料，媽媽則說自己沒帶到零錢，想說服小孩回家再喝水或是巧克力飲料，不過小弟弟還是不斷胡鬧。

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媽媽這時注意到身後的原po，便跟孩子說「先讓後面的人買」，而他買完之後就自己在路邊坐下喝了起來。沒想到孩子的媽媽隨後走向他，並且表示「我家小孩一直想喝飲料，能不能請你到別的地方喝，不然他一直鬧。」希望原po可以離開小孩的視線。

▲小朋友任性胡鬧示意圖，與本文當事人無關。（圖／視覺中國）

對此男子超無言，心想自己到底做錯了什麼，「你憑什麼要我去別地方？你家小孩鬧關我屁事？」他認為這個要求實在不合理，自己的小孩應當自行管好，因此也沒想理對方，就繼續坐在原地。

對此大部分網友都贊同他的做法，「 認真很扯！思想怪異的家長」、「又是恐龍家長」、「媽媽很有事欸」、「叫她去告販賣機啦」、「 我自己有小孩，無法想像梁靜茹給了這個媽媽多大的勇氣說出這種話」、「再買一杯繼續喝」、「他自己把小孩帶走就好啦，憑什麼要求你離開」。

然而也有人認為畢竟是小事，大人無須跟小孩子計較，也許這位媽媽是在訓練小孩，不想要什麼都順著他，應該沒有其他意思，「我有時候也會請路人幫我演一下戲的，不過我會說明原委，大家都很願意幫忙！」

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