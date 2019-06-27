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北市抽檢飲冰品5廠商生菌、大腸桿菌超標　TEATOP遭開罰3萬

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▲▼北市衛生局、法務局抽檢飲冰品。（圖／法務局提供）

▲TEATOP的綠豆星沙大腸桿菌群超標，遭開罰3萬。。（圖／法務局提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

時序進入夏天後也來到飲冰品的消費旺季，為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，北市府衛生局與法務局消保官自今年4月中旬開始專案抽驗散裝飲冰品及配料，27日召開記者會公布第2波抽驗結果，計有5件飲冰品初、複檢均不符衛生標準，不合格率2.4%。由於均屬初犯，將依法裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

主任消保官楊麗萍表示，此次共抽驗212件，包括163件飲冰品、45件配料及4件花草茶原料。其中，檢驗衛生指標菌-生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌，初抽結果有11件不符規定，經通知業者限期改善，複抽仍有知名連鎖飲品店TEATOP的綠豆星沙（冰沙）、MB white coffee白咖啡（冰沙）、雀克旅館的蜜香紅茶、侯美國紅茶的古早味紅茶、初心菓寮煎茶等，共5件產品不符規定。

北市府衛生局表示，針對不符規定業者，將依違反食品安全衛生管理法第17條及第48條第8款之規定，裁處製造業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，本次抽驗45件配料，包含粉圓、椰果、地瓜圓、芋頭圓、西谷米、小湯圓、果露（糖漿）、液糖、紅豆、仙草、寒天、蘆薈、布丁等，及4件花草茶原料，分別檢驗防腐劑、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、衛生標準及農藥殘留等項目，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

▲▼北市衛生局、法務局抽檢飲冰品。（圖／法務局提供）

▲▼北市衛生局、法務局抽檢飲冰品。（圖／法務局提供）

▲▼北市衛生局、法務局抽檢飲冰品。（圖／法務局提供）

衛生局呼籲業者，應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，手上有傷口時應即刻停止調理食物，以避免污染食材、注意冰箱儲存溫度管控、定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。

法務局提醒民眾，夏日為病菌滋生季節，請多洗手、注意飲食衛生，選購飲冰品時多觀察販售場所環境衛生、盛裝容器之清潔、有無病媒出沒及冰品原料有無加蓋，以確保購買飲冰品之衛生。台北市政府仍會持續加強市售飲冰品的稽查抽驗，結果有違反食品安全衛生管理法者將依法進行處辦，以維護民眾健康。
 

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關鍵字：台北市,法務局,衛生局,飲料,冰品,大腸桿菌

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