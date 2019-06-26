手臂上有乾癬！女同事一看「2個紅圈圈」秒臭嘴　嫌棄喊：缺德才會長

▲原PO長乾癬，被同事嫌棄、說壞話。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友貼出照片抱怨，只見她的手臂上有2個紅色圈圈，說有同事看到她的手，一下說會傳染，一下又說是缺德才會得的病，讓她氣呼「致無知的同事，這種皮膚病叫乾癬」、「無知又無常識，不可恥，可恥的是管不住自己的X嘴。」看到貼文片後，許多人都心有戚戚焉，「不懂可以問，亂講感覺真的很差。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，「致無知的同事，這種皮膚病叫乾癬，是一種自體免疫功擊自身皮膚的病」，強調乾癬不會傳染，也不是「壞失德」才得的病，「無知又無常識，不可恥，可恥的是管不住自己的X嘴，造口業，小心報應。」原PO還在留言處透露，她是8年前開始發作，「都是2-3年大發作一次，每次都嚴重，先是紅皮，再來出膿疱，又痛又癢。」

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仔細看看照片，只見原PO將袖子往上拉，露出一截手臂，皮膚上明顯可以看到2個紅色的圈圈，中間還被連起來，看起來就像是一個紅色眼鏡鏡框。據台大醫院資料顯示，所謂的乾癬是一種慢性反覆發作的皮膚疾病，並不會傳染，典型的皮膚表現為紅斑及脫屑，目前並無普遍有效的根治方式。

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▲原PO手臂上有2個紅圈圈。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，有人忍不住為原PO抱不平，「有前同事也是有乾癬。缺德嘴X老查某沒知識，店長背後說那個是傳染病。好可怕要岐視人家。沒水準」、「我也有單純泡疹，大家都以為我得了性病泡疹，沒知識的人不用跟他解釋太多」、「真的好可憐，我同事也這樣，每次看到都好心疼」、「癬就癣，扯什麼失德不失德。」

有網友也受乾癬所苦，相當懂原PO的痛苦，「同事『唉呦！好像菜花，梅毒，皰疹』」、「從小就發作，40幾年了沒好過」、「我老公也有乾癬，出去都得穿長衣長褲，異樣眼光的確很傷人，去游泳池一次也是被當傳染性皮膚病」、「這超像咬痕的，我的在手上」、「感同深受……被當面說噁心，我只是過敏，這不會傳染人的，被當怪物。」

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▼乾癬是慢性反覆發作的疾病，並不會傳染。（圖／台灣乾癬協會提供）