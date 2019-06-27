「空服員專業在哪」！他翻出專業度排行…得到神奇編號5111　曝：國際認可

▲長榮空服員罷工，引發外界討論。（圖／記者范綱儀攝）

網搜小組／綜合報導

長榮航空勞資協商破裂，桃園市空服員日前展開罷工行動，引發外界各種熱論。有網友忍不住好奇在PTT發問「空服員（空姐）的專業到底是什麼啊？」就有人找出「中華民國標準職業分類」，說明空服員工作內容。沒想到查詢的網站意外吸引網友討論，「長知識，推推」、「原來如此，還有這分類啊！」

有網友在PTT的Gossiping板上發問「空服員的專業到底是什麼」，另一名網友則查詢中華民國標準職業分類，找出編號為5111的「飛機及船舶旅運服務人員」，在飛機及船舶上從事旅運服務之人員，工作內容有5項，分別為：「(1)迎接乘客登機或登船，並引導至座位。」「(2)講解、示範安全及緊急事件之措施。」

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▲長榮空服員罷工第八天，現場喊口號。（圖／記者林敬旻攝）

接著是「(3)組合及供應預先備好之餐飲，並販售免稅商品。」「(4)照料乘客，答覆乘客問題，並維持航程中客艙之清潔與整齊。」「(5)飛機緊急降落時，依規定程序引導及協助乘客疏散。」最後參考子目為「空服員、船舶服務員」。

原PO表示，「以上就是我們國家對空服員專業的分類跟描述」，接著附上中華民國統計資訊網的官網，打開來會看到「職業標準分類系統」，想查找可以透過分類編號或關鍵字。原PO還說，大家都可以玩玩看，所有的職業都能在這查到，「基本上，職業所需的專業度，可以從職業代碼的第一碼判斷：2比3專業、3比4專業、4到8一樣專業、8比9專業。」

▲每個人的工作都會有職業標準分類。（示意圖／Pixabay）

原PO說，「所以空服員是5111，跟保全（5404）、火車隨車服務員／販賣員（5112）、美髮師（5140）、汽車駕駛教練（5194）等職業都是同等級專業的，對社會都有貢獻」。他也透露，這個職業標準是參考國際勞工組織（ILO）的ISCO-08制定的，「簡單講，這個職業專業度的分類是國際認可的。」

看到貼文後，許多人也紛紛到網站查詢，不少網友也質疑，「美髮師在那個級別是不是怪怪的」、「看到民意代表最專業……我就想關掉了」、「廚師也是5系列，跟空服員一樣專業」、「原來我在2，但感覺自己沒啥專業啊」、「地勤還在4等級，比空服員高」、「為什麼保全的級別這麼高啊？」

▲有網友質疑美髮師的級別怪怪的。（示意圖／Pixabay）

原PO也補充，「『0軍人』沒有加入專業度排比，『1』則有再細分為跟2或3同等專業的，不是民意代表歸在1開頭，專業度就比2高喔」，並說這是「職業」標準分類，不是對「人」的分類，「純粹是針對特定職業需要何種技術層次所做出的客觀分類，這點請大家注意，不用崩潰真的。」

有網友則是發問，「職業專業度跟薪水成正比嗎」，原PO則認為「理論上是，但資方給薪考量的不會只有專業度這個因素，所以實際上很多列在2或3的職業，薪水都不見得會比4到8的特定職業高」，並說這篇文純粹就事論事，他覺得所有職業都值得尊重，「5開頭的工作其實就很專業了，也是社會不可缺少的職業。」

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