自稱醫師！她狠酸空服員「這些小公舉」：只會在天空端盤子　1.1萬人戰翻

▲長榮空服員罷工第七天，現場氣氛嚴肅。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

長榮航空勞資日前協商破裂，桃園市空服員職業工會發起罷工，正負面的各種評價都有。近日有一名女網友自稱醫師，貼文狠酸長榮空服員，「這些小公舉除了在天空上端盤子推餐車，我還真想不出你們有什麼無可取代之處。」女網友更直呼，如果是護理師罷工她一定挺，批評空服員的說法引發論戰。

這位女網友25日在臉書《爆怨公社》發文，文中表示「這些小公舉（小公主）除了在天空上端盤子推餐車」，她想不出來空服員有什麼無可取代之處，更說「今天若是小護士罷工，我一定到場一起舉布條。我怕打針會痛痛，因為有經驗跟沒經驗差很多」，至於誰送餐給她，「有經驗跟沒經驗有差嗎？」

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▲自稱醫師的女網友在爆怨公社轟空服員。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，有人質疑原PO外語能力，「空服員至少有被要求外語能力要好，那妳呢？」也有人要她去考看看空服員，「妳以為空服員人人可以當喔？妳去考看看啊」，還有人說「這麼喜歡護理師，那妳幹嘛不去當護理師？」

原PO則在文中補充，「我外語能力如何？Hamlet（哈姆雷特）、Othello（奧賽羅）、King Lear（李爾王）、Macbeth（馬克白），要我說故事給你聽嗎？」「我幹嘛不去考空服員？我有這麼廉價嗎？」「當小護士（護理人員）？可惜，我太會考試了當了醫師」。

最後原PO也反嗆「還有問題嗎？」認為她是在《爆怨公社》發表自己的看法，「你認不認同又如何？」也酸「擦個屎都能上頭條，都能憂鬱、都能創傷症候；醫護人員手挖屎、血噴面、左捧心、右撈腸，跟誰抗議過勞？跟誰去罷工？病患嗎？」

▲原PO批空服員取代性高。（圖／記者林敬旻攝）

嗆辣說法吸引超過1.1萬人注意，貼文底下約2千多則留言，2派網友都紛紛表達意見，有人就質疑「哪家醫院的，怎不說來聽聽？」「醫生？有執照嗎？什麼學校？」「別把醫生全部拖下水！」「一個當醫生的人，會叫護理師護士？根本假帳號。」「查了一下妳個人的貼文，回覆的人都是一些普通工作者，沒有醫師朋友回覆妳。呵呵！看妳交友圈就知道妳根本不是醫師。」

還有網友忍不住嗆原PO「記得以後上飛機盤子自己端。」「就是有妳這種人，才導致社會有歧視狀況。」「看到妳被打臉，我就安心了。」「妳根本就不知道空服員的工作啊！」「幻想症蠻嚴重的。」「看到妳被噴的那麼嚴重，我就放心了。」

不過也有人認為「都很辛苦，沒有什麼好砲的。」「真的還有很多職業需要罷工，時間長薪水低。」、「醫護的環境真的也很差。」「雖然妳對於自己是護理人員很自豪，這樣很好，沒錯。但是不需要這樣貶低別人的職業跟心血，職業不分貴賤。」、「各個工作都辛苦的地方與專業，請勿以偏概全。」、「非經歷過這些事情的，沒有人有資格帶著批判性的字眼去評論他們，光能為了自己的權益站出來對抗大企業，就屌打一票台灣奴隸。」

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