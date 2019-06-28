主持將官晉任典禮　嚴德發：國軍不求戰但不畏戰

軍聞社／記者周力行報導

國防部27日上午在三軍軍官俱樂部舉行「108年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，由部長嚴德發主持，並代表蔡英文總統為晉任中、少將人員授階。

嚴部長首先宣讀布達命令，隨後逐一為晉任將官授階、握手致意，表達最誠摯的祝賀與嘉勉。

部長致詞指出，「將官」是一個神聖、榮耀、而且肩負重責大任的稱謂，更是每一位軍人畢生努力的目標，晉任將官們能夠獲得拔擢，是因為過去數十年傑出的工作表現，以及品德、學識和才能受到肯定，應該為自己感到驕傲，同時感謝軍旅生涯每位工作夥伴與團隊的支持。部長提醒，觀禮席分享晉任將官們榮耀時刻的眷屬，是最重要的功臣及推手，他也要向他們致上最崇高敬意與謝忱。

嚴部長指出，精實部隊訓練與戰備，堅實國防實力，是國軍維持臺海安全與區域穩定和平的基礎。因此，國軍始終秉持「練一日得一日之力，練一人得一人之力」的態度，從嚴從難、求精求實來訓練部隊，強化戰力。

嚴部長進一步指出，上個月國軍圓滿完成漢光35號演習實兵操演，各級部隊在演習中展現平日精良的訓練，贏得全體國人高度的肯定與讚許。無論是空軍在彰化戰備道的起降，海軍在花蓮外海的「濱海決勝」演練，陸軍第四作戰區在滿豐訓場的「聯合灘岸殲敵」操演，都顯示國軍絕對是一支能戰、敢戰的勁旅。全體官兵將繼續秉持三軍統帥蔡總統「以實建軍」的期許，在不同的崗位，堅持相同的信念，踐履保衛國家、守護人民的承諾。

近年來中共持續擴充軍備，操作各種文攻武嚇手法，威脅區域穩定與和平，嚴部長對此表示，國軍除了要強化自己的實力，維護國家安全，更要貫徹總統「國土主權，寸步不讓；民主自由，堅守不退」的指示，為捍衛中華民國的永續發展，維護臺、澎、金、馬2,300萬同胞民主自由的生活方式，恪盡職責。

部長說，國軍是一支仁義之師，「不求戰、但不畏戰」是國軍一貫信念，當國家安全與人民生命受到威脅時，國軍必定挺身而出。「和平靠國防」，落實國防自主是不變的決心。

嚴部長並表示，國軍已經順利執行經國號戰機性能提升，及自力研製沱江軍艦、磐石軍艦等案，累積相當豐富的經驗。現階段全力推動「國機國造」、「國艦國造」政策，也都有具體的進展；未來將不斷研發精進，期勉大家精益求精，繼續努力，不要以現有的成果自滿，持續推動國防自主的政策目標，提升防衛戰力，展現自我防衛決心。

此外，嚴部長表示，近年來國軍兵役制度已成功轉型為募兵制，推動募兵制即是精兵政策，藉以提升國軍人員素質，建構可恃的戰力。而一流的武器裝備，必須有一流的人才，才能成為一流的勁旅，國軍招募政策秉持質量併重的原則，在全軍的努力以及社會各界的支持下，近三年國軍人力大幅成長，目前「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」招募，全國139所大學加入ROTC的學校高達129所，506所高中、職，已有312所設立國防培育班，預期明年將可達到編現90%的目標。

▲▼ 漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場。（圖／國防部提供、本台記者呂佳賢攝）

「兵事，以人才為根本」，嚴部長表示，全志願役的部隊以「量適、質精，戰力強」為標的，因此，國軍有完整的長期訓練與培育規劃，從專業專長到多專多能，從戰技戰術到聯合作戰操演，透過嚴格的訓練與多元的進修管道，努力朝「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的精兵目標奮力不懈，如此才能在戰場發揮精實戰力，克敵制勝。期勉他們秉持「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值，以身作則，時時砥礪武德、修練心性，成為部屬學習效法的典範。

最後，嚴部長也提醒晉任的每位將官，團隊與家庭是每位軍人得以全力衝刺、實現理想的堅實後盾、團結的部隊與美滿的家庭更是他們獻身報國志業最重要的支持力量；「今天的典禮不僅是你們個人獲得肯定，更是在場寶眷們以及每一位團隊夥伴的榮耀」，他期勉晉任將領們未來以更傑出的成就和表現，回報國家的栽培、團隊夥伴的協助、以及眷屬的鼓勵與支持。