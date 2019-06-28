探視受傷傘兵　副參謀長：讓官兵保持信心最重要

軍聞社／記者李一豪屏東電

針對日前國軍官兵肇生傘訓意外，國防部副參謀總長陳曉明中將26日代表部長嚴德發探視受傷官兵、慰問家屬，並親赴陸軍空降訓練中心，深入瞭解事發過程，勉勵官兵保持堅定意志與高昂士氣，持續投入戰備訓練，確保國家安全。

陳副總長上午由聯參主管陪同，前往國軍高雄總醫院，聽取院方簡報，瞭解2位傷員診治情形，除肯定院方處置得宜，為受傷同袍爭取最大的復原空間，並叮囑院方持續提供最完善醫療，協助他們早日康復。

過程中，陳副總長親自進入加護病房探視，為受傷官兵加油打氣，安撫家屬焦急情緒，同時表達國軍將全力協助後續醫療事宜，期望家屬放心。

隨後，陳副總長轉往屏東空訓中心，聽取單位針對該事件檢討及策進作為，偕幹部深入研討，期能消弭危安因素，降低訓練風險，強化傘訓安全與成效。陳副總長強調，執行跳傘任務，人員在空降過程的危機處理能力至關重要，單位平時必須強化相關訓練，有助強化傘兵狀況處置能力。

「讓官兵弟兄保持勇氣與信心最重要！」陳副總長相當關心傘訓官兵的身心狀態，特別提醒幹部務必對官兵多加鼓勵，給予心理支持，使官兵持續以高昂團隊士氣，執行傘訓任務。

另外，空訓中心向陳副總長表示，目前同在國軍高雄總醫院復健的秦良丰，與2位傷員是單位同袍，秦良丰的父母昨日聽聞意外，晚間即前往病房探視、安慰家屬，也希望秦良丰堅持不懈的過程，能為他們帶來信心與希望，面對後續復健挑戰。