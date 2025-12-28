非特戰出身也能突擊！　澎防部士官長：會把小部隊作戰思維帶回部隊

軍聞社／記者李恬恬專訪

「114-2梯突擊幹部訓練班」日前舉行結訓典禮，歷經嚴格訓練與層層篩選，最終僅有7員通過考驗，獲頒突擊兵徽章，並將累積的經驗與專業帶回部隊，厚植基層戰力，成為守護國家安全的堅強基礎。

「突擊兵不是只有體力好就夠了，真正的突擊幹部，必須能在高度壓力與不確定的環境下，保有清晰的頭腦，做出正確判斷並有效指揮。」特訓中心山寒組組長馮智煒中校表示，突擊幹部訓練的核心，在於培養學員獨立判斷與指揮統合能力，因參訓學員多為未受過正規軍事學術訓練的初官及基層士官兵，在戰術運用與整體規劃上，容易出現思路模糊的情況，影響臨場判斷與指揮決策，因此透過高強度的任務與反覆磨練，補強學員「知其然，也要知其所以然」的指揮能力。

在十多位參與期末測驗的學員中，來自澎防部混砲營的全立光士官長，是班隊中少數來自非特戰單位的學員。他坦言，自己並無特戰部隊訓練基礎，小部隊作戰與戰術指揮對他而言都是全新的挑戰，訓練過程雖然艱辛、體力與心志備受考驗，但仍選擇咬牙撐下去，期盼透過突擊幹部訓練，學習小部隊作戰思維，並將所學帶回單位，為單位注入新能量。

特10連蕭韶緯上士則是本期突擊幹部訓練中年紀最長的學員，體能負荷是一大考驗，但也成為他自我突破的動力。他表示，身處特戰部隊，傘徽早已是基本配備，唯有持續追求更高榮譽，才能讓自己與眾不同，也因此在歷經多年職務歷練後，把握機會參與突擊幹部訓練，期許透過嚴苛訓練，再次證明自身能力與決心。

在10天9夜的期末測驗中，教官反覆下達突發狀況，過程中，擔任醫護職務的特41連甘嶺上兵，雖是學員中少數的士兵，但在危機時，仍迅速統合人員、冷靜處置傷患，展現突擊幹部臨危不亂的領導與應變能力。他認為，真正優秀的突擊兵，不是只需要有優異的體能，而是能在關鍵時刻挺身而出、指揮若定的人，雖然此次未能通過武裝游泳測驗，無緣取得突擊兵的榮譽，但他將這段歷程視為重要養分，未來仍將持續精進、再次挑戰，朝著成為合格突擊幹部的方向前進。