　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

非特戰出身也能突擊！　澎防部士官長：會把小部隊作戰思維帶回部隊

軍聞社／記者李恬恬專訪

「114-2梯突擊幹部訓練班」日前舉行結訓典禮，歷經嚴格訓練與層層篩選，最終僅有7員通過考驗，獲頒突擊兵徽章，並將累積的經驗與專業帶回部隊，厚植基層戰力，成為守護國家安全的堅強基礎。 　

「突擊兵不是只有體力好就夠了，真正的突擊幹部，必須能在高度壓力與不確定的環境下，保有清晰的頭腦，做出正確判斷並有效指揮。」特訓中心山寒組組長馮智煒中校表示，突擊幹部訓練的核心，在於培養學員獨立判斷與指揮統合能力，因參訓學員多為未受過正規軍事學術訓練的初官及基層士官兵，在戰術運用與整體規劃上，容易出現思路模糊的情況，影響臨場判斷與指揮決策，因此透過高強度的任務與反覆磨練，補強學員「知其然，也要知其所以然」的指揮能力。 　

圖文：突擊幹部訓練班期末測驗（七）

在十多位參與期末測驗的學員中，來自澎防部混砲營的全立光士官長，是班隊中少數來自非特戰單位的學員。他坦言，自己並無特戰部隊訓練基礎，小部隊作戰與戰術指揮對他而言都是全新的挑戰，訓練過程雖然艱辛、體力與心志備受考驗，但仍選擇咬牙撐下去，期盼透過突擊幹部訓練，學習小部隊作戰思維，並將所學帶回單位，為單位注入新能量。 　

特10連蕭韶緯上士則是本期突擊幹部訓練中年紀最長的學員，體能負荷是一大考驗，但也成為他自我突破的動力。他表示，身處特戰部隊，傘徽早已是基本配備，唯有持續追求更高榮譽，才能讓自己與眾不同，也因此在歷經多年職務歷練後，把握機會參與突擊幹部訓練，期許透過嚴苛訓練，再次證明自身能力與決心。 　

在10天9夜的期末測驗中，教官反覆下達突發狀況，過程中，擔任醫護職務的特41連甘嶺上兵，雖是學員中少數的士兵，但在危機時，仍迅速統合人員、冷靜處置傷患，展現突擊幹部臨危不亂的領導與應變能力。他認為，真正優秀的突擊兵，不是只需要有優異的體能，而是能在關鍵時刻挺身而出、指揮若定的人，雖然此次未能通過武裝游泳測驗，無緣取得突擊兵的榮譽，但他將這段歷程視為重要養分，未來仍將持續精進、再次挑戰，朝著成為合格突擊幹部的方向前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

引爆就能殺傷氣墊船　油桶注入燃料交錯淡水河面

動用「陸版海馬斯」PHL-191火箭炮　共軍兩波「遠火打擊」共射27枚

全新戰力加入！　閱兵式亮相C型無人機現身四川艦甲板

無人機刺探雷達網　殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

共軍烏魯木齊艦遭班超艦反制　氣控我軍雷達鎖定

確保重要目標安全　第三作戰區出動雲豹八輪甲車備戰

行進間實彈射擊活動目標　M1A2T戰車換裝強化操作

大陸軍演首次影響飛航　張競：航班受阻　北京要讓民眾「具體有感」

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

引爆就能殺傷氣墊船　油桶注入燃料交錯淡水河面

動用「陸版海馬斯」PHL-191火箭炮　共軍兩波「遠火打擊」共射27枚

全新戰力加入！　閱兵式亮相C型無人機現身四川艦甲板

無人機刺探雷達網　殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

共軍烏魯木齊艦遭班超艦反制　氣控我軍雷達鎖定

確保重要目標安全　第三作戰區出動雲豹八輪甲車備戰

行進間實彈射擊活動目標　M1A2T戰車換裝強化操作

大陸軍演首次影響飛航　張競：航班受阻　北京要讓民眾「具體有感」

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

【猴子突襲紅牌重機】騎士深坑慘撞摔車骨折　野猴當場死亡

軍武熱門新聞

共軍烏魯木齊艦遭反制　氣控雷達鎖定

張競：大陸軍演首次影響飛航

貨櫃化配備60垂發的「中達79」火力直逼神盾艦

174管垂發俄最兇狠戰艦再度啟航

第三作戰區出動雲豹八輪甲車備戰

M1A2T戰車行進間實彈射活動目標

第二款無人機現身076四川艦甲板

「陸版海馬斯」PHL-191兩波共射27枚

殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

阻絕氣墊船　工兵在淡水河道布置油桶

澎防部士官長：把小部隊作戰思維帶回部隊

消失的G....美海軍擁抱「傳奇級」巡邏艦

有洋女婿未申報陸上將遭連降八級

在22米高的「信心塔」覆誦「突擊兵、有信心....」

更多熱門

關鍵字：

軍聞社

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面