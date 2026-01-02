「蜈蚣版電磁彈射軌道」首曝光！　八輪大卡接龍組「移動機場」上貨船

▲▼上海滬東中華造船廠的碼頭邊出現「蜈蚣版電磁彈射軌道」。（圖／翻攝自陸網，下同）

軍武中心／台北報導

上海滬東中華造船廠碼頭近日又流出驚人影像，多輛八輪卡車拼接而成的「模組化電磁彈射系統」首度曝光。該系統搭載疑似 FH-97 隱身無人機，顯示中國正嘗試將用於航艦電磁彈射的技術「小型化」與「機動化」。如果成功，將代表解放軍能徹底擺脫傳統跑道束縛，隨時能將民用貨船或任一荒野平地，瞬間轉化為無人機發射基地。

上海造船廠驚現「移動軌道」：電磁彈射跨出航艦

根據美國軍事媒體《The War Zone》及《Army Recognition》報導，在上海滬東中華造船廠的碼頭邊，被拍攝到一組特殊的戰術裝備。現場至少有 4 輛八輪特種卡車沿著碼頭首尾相連，車頂形成一個平整的連續平面，構成一條長度可以拼接的電磁彈射軌道。

最引人注目的是，這條「蜈蚣版電磁彈射軌道」的後方，負載著一架形似天濤科技「飛鴻-97」（FH-97）的無人機，前方起落架已鎖定在彈射裝置上。影像細節顯示，卡車側面露出複雜的電氣系統與粗大的電纜，車輪上方裝有圓柱形鼓狀物，疑似為獨立的液壓懸吊與自動調平系統，旨在確保發射平台在不平整的野外地形下仍能保持絕對穩定。

這意味著中國已攻克了電磁彈射系統（EMALS）的高能化與模組化難題，將這項原本專屬於萬噸航艦的尖端技術，濃縮到了機動卡車之上。

從高原到島鏈：無人機運用的「戰術革命」

這套系統的核心價值在於「去機場化」。長期以來，重型無人機（如 2 噸以上的 FH-97 或攻擊-11）仍高度依賴標準化跑道。然而，在美軍的印太戰略中，開戰初期的核心目標即是，透過導彈或海馬斯火箭彈摧毀中國沿海及島礁的機場跑道，進行所謂的「跑道封鎖」。

不過，如果解放軍發展出「模組化車載電磁彈射器」，將會讓這項戰術面臨失效，而未來可能的部署方式為：

分散式部署： 幾輛卡車能在幾分鐘內於高速公路或荒野，甚至駛出山洞口即可完成組裝，變身「陸基版電彈軌道」，連續發射具備隱身能力的無人機。

高海拔優勢： 在中印邊境等高海拔地區，由於空氣稀薄，飛機滑跑距離需求極長。電磁彈射能提讓重型無人機在極短距離內起飛，大幅提升邊境防禦的反應速度。

南海諸島礁： 對於無法建設跑道的小型礁石，這套裝備能迅速將其武裝化，形成難以偵測的「奇兵」火力點。

「民用版武庫艦」再進化：貨輪秒變無人機母艦

此次曝光的場景中，該系統正位於近期引起轟動的「中達79」號貨船附近。該船此前因搭載貨櫃式垂直發射系統（VLS），被稱為為「民用版武庫艦」。因此，「中達79」這類的船舶，如果再加上模組化電磁彈射器，配合甲板下的導彈模組，商船將瞬間轉化為低成本、強火力的「特種航空母艦」。

屆時，只要遇到開戰，中國僅需數日改裝，即可出現數百艘「海上火力點」。這種利用工業實力營造出的海上實力，將讓對手陷入被動的消耗戰——對方造一艘航母需耗時數年、耗資數十億美金；而改裝一艘具備彈射能力的貨船，成本僅需數百萬美金。

技術挑戰與未來展望：發射後的「回收」難題

儘管這項創新令人震驚，但專家也指出，該系統仍有待解的技術瓶頸。首先是回收機制：彈射起飛後，這些大型無人機如何在缺乏跑道的情況下安全著陸？是利用降落傘、捕捉網，還是搭配類似美軍開發的機動式阻攔系統？這將直接決定該系統的持續作戰效能。其次是能源補給：電磁彈射對瞬間電力的需求極大，車載電力方艙的續航力與充電速度，將限制無人機「蜂群發射」的規模。

目前，該系統雖尚未正式納入解放軍編裝，但其出現在 076 型兩棲攻擊艦與「中達79」號附近的舉動，顯然是為了進行整合測試。這項技術不僅是中國電磁技術成熟的標誌，更傳遞了一個明確信號：未來的印太戰場將不再只有固定的軍事基地，任何一輛行駛在公路上的卡車，或海面上的貨輪，都可能成為致命的發射平台。