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譚兵讀武／解密最強水鬼　「馬祖海龍王」毛守義還空降越南偵蒐

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 記者曾俊豪／台北報導

兩岸對峙初期，「水鬼」摸哨的事件時有所聞，在早期的水鬼裡，有一名「馬祖海龍王」號稱是史上最強的水鬼。「馬祖海龍王」本名毛守義，去年以90歲高齡辭世，他曾多次潛入對岸偵搜，甚至替美軍到越南搜集情資。9月11日晚間8時整，《譚兵讀武》第19集為您解密台版007的傳奇故事。

據公開資料，毛守義是河南人，15歲就當少年兵，之後隨國民政府撤退來台。毛守義本來是偵查連，後來才轉到專門突擊大陸沿海的成功隊，八二三炮戰時，他還肩負重要任務，跟其他隊員一起從大小金門運補軍事物資到大膽和二膽。

▲▼陸軍海龍蛙兵結訓，學員通過硬漢週考驗。（圖／國防部提供）

▲陸軍海龍蛙兵早期負責滲透情蒐工作。（圖／國防部提供）

目前坊間流傳的故事，大都與毛守義訓練馬祖海龍蛙兵，帶領弟兄多次突擊對岸，甚至跟對岸水鬼拚殺，還獵人頭回台。不過，資深媒體人老譚指出，毛守義被派往馬祖南竿後，1977年擔任馬祖偵三連的連長，當時兩岸情勢已和緩，不至於發生這樣的故事。

老譚還訪問到毛守義目前唯一在世的學生，也就是陸軍前兩棲偵查營第一營的李教官。據老譚轉述，李教官說，成功隊最常做的就是滲透偵查還有突擊，從來就沒有獵人頭的任務，「這三種任務之一的『突擊』最具危險性的，可是也不是為了獵人頭才去，而是突擊時遇到突發事件才會動手。」

▲▼媒體紀錄兩岸「水鬼」過招。（圖／翻攝中央日報）

▲媒體紀錄兩岸「水鬼」過招。（圖／翻攝中央日報）

儘管從來沒有獵人頭的任務，毛守義服役期間，卻宛如台版007一樣，多次深入敵後。老譚指出，毛守義還有一個非常很重要的傳說，越戰期間曾奉命帶領9名蛙人弟兄，連夜搭著沒有國籍的黑色神秘飛機降落在越南，花了半年的時間滲透情蒐，最後連他在內只有7人平安返台。」

除了毛守義的傳奇故事之外，老譚還為大家分享捕獲對岸水鬼的故事，當年在高登島服役的汪喜田，身中三槍還捕獲對岸水鬼，甚至被立碑紀念。9月11日晚間8時整，《譚兵讀武》第19集為您解密台灣「水鬼」的傳奇故事。

▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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