　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

無人機刺探雷達網　殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

▲▼全球首款雙座隱身戰機殲-20S以1：5等比例模型現身珠海航展室內展區。（圖／翻攝自環球網）

▲在珠海航展以1：5等比例模型亮相的殲-20S。（圖／翻攝自環球時報，下同。）

軍武中心／綜合報導

作為全球首款裝備的雙座版隱身戰機，殲-20S近期頻頻對外公開亮相，繼九三大閱兵飛越北京天安門後，再以大比例模型出現在長春航空展中。過去被視為主要任務為指揮無人機作戰的殲-20S，這次首度曝光在演練編隊中多了單座版殲-20，更成功指揮該款有人隱身戰機擊落敵方預警機。

《環球時報》報導，在長春航空文化展示中心的中國空軍展臺循環播放一段「有無人協同作戰體系演示」視頻，視頻內一架殲-20S和數架殲-20、無人機組成編隊，對抗假想敵，即由預警機和戰鬥機組成的防空網。

報導指出，隱身無人機在殲-20前方刺探對方雷達網，通過對方雷達信號，偵察到敵方預警機位置後，將信息傳回殲-20和殲20S，獲得數據的殲-20S指揮殲-20使用遠程空空導彈對敵方預警機開火，敵方預警機在開戰第一時間先被擊落，而敵方此時還沒有任何反應。

▼殲-20S和數架殲-20、無人機組成編隊敵，指揮殲-20擊落敵預警機。

▲▼長春航空中曝光殲-20S和數架殲-20、無人機組成編隊對抗假想敵，獲得數據的殲-20S指揮殲-20使用遠程空空導彈擊落敵預警機。（圖／翻攝自環球時報）

這是中國官方首度透露在殲-20S與無人機混編中，多了單座版的殲-20戰機。值得注意的是，即使殲-20在不使用外部掛架的前提下，其機腹隱蔽彈艙可攜帶6枚主彈翼折疊的霹靂-15遠程空空導彈，同時機翼與機身部位的側彈艙，還能攜帶2枚霹靂-10近距格鬥空空導彈，讓該機至少2000公里的機內燃油作戰半徑，加上霹靂-15具備200-300公里的最大射程，使其具備強大的遠程制空作戰能力。

此外，這次在長春航展曝光的影片中出現殲-20與隱身無人機在高空中飛行，而雙座版的殲-20S則採取低空飛行，這也明確表示殲-20S的後座飛行員主要職責就是負責指揮無人機。大陸知名軍事評論「國平視野」指出，後座飛行員能夠提供高速分析、傳感器集成和數據分析，執行人工智能計算和人類決策的協同融合，戰時可用來支持掌控飛行的前座駕駛員。

分析進一步表示，戰時殲-20S憑藉出色的隱身性能和機內燃油所具有的大作戰半徑，將其部署在己方大型預警機前方數百公里外，控制並指揮忠誠僚機等軍機參與作戰。此外，殲-20S擁有跨多域將關鍵數據聯網的性能，讓其在一定程度上能充當空中預警機的角色，成為預警機功能強有力的補充。

▲▼長春航空中曝光殲-20S和數架殲-20、無人機組成編隊對抗假想敵，獲得數據的殲-20S指揮殲-20使用遠程空空導彈擊落敵預警機。（圖／翻攝自環球時報）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

引爆就能殺傷氣墊船　油桶注入燃料交錯淡水河面

動用「陸版海馬斯」PCH-191火箭炮　共軍兩波「遠火打擊」共射27枚

全新戰力加入！　閱兵式亮相C型無人機現身四川艦甲板

無人機刺探雷達網　殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

共軍烏魯木齊艦遭班超艦反制　氣控我軍雷達鎖定

確保重要目標安全　第三作戰區出動雲豹八輪甲車備戰

行進間實彈射擊活動目標　M1A2T戰車換裝強化操作

大陸軍演首次影響飛航　張競：航班受阻　北京要讓民眾「具體有感」

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

引爆就能殺傷氣墊船　油桶注入燃料交錯淡水河面

動用「陸版海馬斯」PCH-191火箭炮　共軍兩波「遠火打擊」共射27枚

全新戰力加入！　閱兵式亮相C型無人機現身四川艦甲板

無人機刺探雷達網　殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

共軍烏魯木齊艦遭班超艦反制　氣控我軍雷達鎖定

確保重要目標安全　第三作戰區出動雲豹八輪甲車備戰

行進間實彈射擊活動目標　M1A2T戰車換裝強化操作

大陸軍演首次影響飛航　張競：航班受阻　北京要讓民眾「具體有感」

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

鄭敬淏《公益律師》放閃秀英　突跳〈說出你的願望〉

軍武熱門新聞

共軍烏魯木齊艦遭反制　氣控雷達鎖定

張競：大陸軍演首次影響飛航

貨櫃化配備60垂發的「中達79」火力直逼神盾艦

174管垂發俄最兇狠戰艦再度啟航

第三作戰區出動雲豹八輪甲車備戰

M1A2T戰車行進間實彈射活動目標

「陸版海馬斯」PHL-191兩波共射27枚

第二款無人機現身076四川艦甲板

阻絕氣墊船　工兵在淡水河道布置油桶

殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

澎防部士官長：把小部隊作戰思維帶回部隊

消失的G....美海軍擁抱「傳奇級」巡邏艦

有洋女婿未申報陸上將遭連降八級

在22米高的「信心塔」覆誦「突擊兵、有信心....」

更多熱門

相關新聞

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

面對解放軍近期在台灣周邊展開大規模軍演，美國總統川普對此表現得相當淡定。他29日強調，自己與中國國家主席習近平關係很好，對演習並不擔心。不過，美國前助理國務卿指出，這場軍演的「主要觀眾」其實並非台灣人民，而是演給川普、日本與美國政府看的，背後更充滿對美售台進攻性武器的憤怒。

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

解放軍東部戰區公佈「遠火打擊」實彈射擊影片：取得預期效果

解放軍圍台軍演　台人淡定：只是要嚇我們

解放軍圍台軍演　台人淡定：只是要嚇我們

共軍烏魯木齊艦遭反制　氣控雷達鎖定

共軍烏魯木齊艦遭反制　氣控雷達鎖定

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

關鍵字：

殲-20S雙座隱身戰機殲-20長春航展大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面