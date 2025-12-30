無人機刺探雷達網　殲-20S指揮殲-20成功擊落預警機

▲在珠海航展以1：5等比例模型亮相的殲-20S。（圖／翻攝自環球時報，下同。）

軍武中心／綜合報導

作為全球首款裝備的雙座版隱身戰機，殲-20S近期頻頻對外公開亮相，繼九三大閱兵飛越北京天安門後，再以大比例模型出現在長春航空展中。過去被視為主要任務為指揮無人機作戰的殲-20S，這次首度曝光在演練編隊中多了單座版殲-20，更成功指揮該款有人隱身戰機擊落敵方預警機。

《環球時報》報導，在長春航空文化展示中心的中國空軍展臺循環播放一段「有無人協同作戰體系演示」視頻，視頻內一架殲-20S和數架殲-20、無人機組成編隊，對抗假想敵，即由預警機和戰鬥機組成的防空網。

報導指出，隱身無人機在殲-20前方刺探對方雷達網，通過對方雷達信號，偵察到敵方預警機位置後，將信息傳回殲-20和殲20S，獲得數據的殲-20S指揮殲-20使用遠程空空導彈對敵方預警機開火，敵方預警機在開戰第一時間先被擊落，而敵方此時還沒有任何反應。

▼殲-20S和數架殲-20、無人機組成編隊敵，指揮殲-20擊落敵預警機。

這是中國官方首度透露在殲-20S與無人機混編中，多了單座版的殲-20戰機。值得注意的是，即使殲-20在不使用外部掛架的前提下，其機腹隱蔽彈艙可攜帶6枚主彈翼折疊的霹靂-15遠程空空導彈，同時機翼與機身部位的側彈艙，還能攜帶2枚霹靂-10近距格鬥空空導彈，讓該機至少2000公里的機內燃油作戰半徑，加上霹靂-15具備200-300公里的最大射程，使其具備強大的遠程制空作戰能力。

此外，這次在長春航展曝光的影片中出現殲-20與隱身無人機在高空中飛行，而雙座版的殲-20S則採取低空飛行，這也明確表示殲-20S的後座飛行員主要職責就是負責指揮無人機。大陸知名軍事評論「國平視野」指出，後座飛行員能夠提供高速分析、傳感器集成和數據分析，執行人工智能計算和人類決策的協同融合，戰時可用來支持掌控飛行的前座駕駛員。

分析進一步表示，戰時殲-20S憑藉出色的隱身性能和機內燃油所具有的大作戰半徑，將其部署在己方大型預警機前方數百公里外，控制並指揮忠誠僚機等軍機參與作戰。此外，殲-20S擁有跨多域將關鍵數據聯網的性能，讓其在一定程度上能充當空中預警機的角色，成為預警機功能強有力的補充。