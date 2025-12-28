在22米高的「信心塔」覆誦「突擊兵、有信心....」　突擊幹部訓練班10天9夜僅7菁英通過

軍聞社／記者李恬恬台中報導

陸軍特戰訓練中心「114-2梯突擊幹部訓練班」日前展開為期10天9夜的期末測驗，12名學員背負重裝，在山地、叢林、水域及城鎮環境中完成各項任務，接受高強度體能與戰術訓練的全方位考驗，日夜不間斷的挑戰，展現突擊幹部的專業與堅強的意志力。

▲學員派遣偵察組進入海拔1540公尺的阿冷山實施現地偵察，研擬機動路線；翌日，全員背負約40公斤的重裝挺進山區，運用地圖、指北針判定方位，在山林間以手勢默契溝通，並保持高度敵情警覺。（軍聞社李恬恬）

10天9夜的測驗，包含突擊破壞、滲透作戰、特種搜索及城鎮特種作戰等科目，學員需背負約40公斤裝備，歷經山地叢林、急流水域及城鎮環境，驗證戰術運用及野外生存能力，提升長時間連續作戰的適應力。期末測驗每階段皆會指派不同學員擔任隊長，並隨機分配任務，在輪替與交織歷練中，訓練掌握全般作戰概念，成為全方位作戰的突擊幹部。

此外，各任務階段也導入戰傷救護訓練，在模擬敵情威脅的環境中，學員們克服高壓，迅速反應以火力制壓排除周邊威脅，實施自救、互救作為，完成止血帶施作，並依循MARCH醫療處置流程，對傷患進行系統化的通報與後送作業，考驗在壓力情境下的臨場判斷與處置能力，藉此提升戰場救護效率與存活率。

▲學員自隱伏區出發採急迫渡河方式，沿大甲溪河床向目標區實施滲透。面對湍急水流與濕滑的岩石，隊伍依地形狀況彈性調整隊形，彼此掩護推進，克服水勢衝擊與地形限制，展現跨環境作戰的能力。（軍聞社李恬恬）

依據想定，學員需翻越阿冷山並與友軍會晤，先後進行圖上偵察與現地偵察，隔日全員背負重裝攀登山路，運用地圖、指北針判定方位，即時修正路線，在山林間透過手勢默契溝通，保持高度敵情意識。山路地勢險峻，學員也運用各種繩結技術輔助攀登，結合教官同步下達的狀況，驗證山地叢林作戰與臨戰應變能力。

經歷8天高強度的磨練，體能與精神皆已達到極限，正是最為疲憊之際，教官於深夜時分模擬敵軍對隱伏區發起襲擊，學員立即進入戰鬥狀態，就戰鬥位置對敵軍實施反擊，並分組交互掩護撤離至預備隱伏區，在極限狀態下，仍維持作戰紀律及判斷能力。

翌日，學員沿大甲溪河道對突擊及撤離路線實施偵察，探勘沿途重要地形要點，紀錄渡河位置及水深高度，評估行軍速度及時間，並返回隱伏區擬定作戰計畫。夜深之際，學員依日間掌握蒐集的情報，沿水路向目標區前進，在低光源環境與溪水聲掩護下，對敵發起襲擊，展現特戰部隊夜間作戰能力。

▲「114-2梯突擊幹部訓練班」期末測驗最後一日，谷關地區迎來15度的低溫，在最後的「信心測驗」中，學員須由高22公尺的「信心塔」頂，跳入深達3.8公尺的「信心池」中，十足考驗膽識與信心。首先由助教進行示範，在觀禮眷屬為學員加油並揮下紅旗後，學員自信心塔上一躍而下，高喊「突擊兵、有信心、有勇氣、往下跳」，完成「信心測驗」，獲頒突擊兵榮譽徽章。（軍聞社李恬恬）

期末測驗尾聲，學員執行限制空間戰鬥及應用射擊，從山地、水域到城鎮，全方位檢驗作戰能力，強化對戰場環境的綜合適應性與任務完成度，呈現突擊幹部戰力。

在「嚴考核、嚴淘汰」考評機制下，原本14名學員中，最終僅7名學員通過期末測驗。合格學員登上22公尺高的信心塔，在親友見證下奮勇一躍，高聲覆誦「突擊兵、有信心、有勇氣、往下跳」，象徵完成挑戰，獲頒「突擊兵徽章」，成為忠義驃悍、勇猛頑強的突擊幹部。