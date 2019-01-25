以色列炸毀中國製JY-27雷達　王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

▲中國製的JY27雷達在以色列空襲敘利亞的行動中被摧毀。（圖／翻攝自ImageSat Intl.）



記者林彥臣／綜合報導

以色列日前完成了打擊敘利亞首都大馬士革軍事目標的行動，只出動F-16就摧毀了俄羅斯製的Pantsir-S1（鎧甲-S1），另外中國製的JY27米波雷達也在空襲行動中遭到摧毀。對此王浩宇在臉書發文指出，「中國軍武，實戰就像垃圾。」

王浩宇指出，以色列日前針對敘利亞首都大馬士革軍事目標進行摧毀行動，僅派出F-16戰機就順利炸毀了最先進的中國隱身雷達及俄國防空系統，其中，中國最先進的JY-27雷達，號稱對空最大探測距離達300公里，能探測到以色列空軍的F-35隱形戰鬥機，但實戰時卻連F-16都偵測不到，慘遭以色列空軍F-16戰機摧毀，證明中國軍武根本毫無實用性。

▲桃園市議員王浩宇。（圖／記者賴于榛攝）



王浩宇說，至於俄羅斯製的Pantsir-S1（鎧甲-S1）防空系統，則因為中國製雷達預警太慢，雖然射出部分飛彈，但沒有攔截到任何導彈就全遭殲滅，據了解，以色列本次使用的是F-16C/D款戰機， 而台灣空軍則擁有更先進的F-16V，中國的雷達與防空飛彈系統恐完全不是對手。

▲敘利亞Pantsir-S1遭到以色列F-16摧毀。（圖／翻攝自gorf1）



網友在王浩宇臉書表示，「南越有最先進的武器還是一樣被赤化，武器看人用，伊朗一樣把沒後援的F-14發揮得淋漓盡致，不要隨便看輕敵人」、「請分清楚預警雷達跟火控雷達的差異以及敘利亞與以色列的軍事力量差異。台灣最大的問題是把老共當笨蛋，這種心態會加速台灣被老共統一」、「只要想實驗任何一種武器的戰力，賣給以色列就對了」、「不能這樣看的。以色列有最出色的飛行员連美國也比下去。」、「軍盲就別學人家評論軍事了.....以色列的F-16I是自家神改的終極版，要出售二手機美國政府都要求要恢復成原裝的才能賣.....炸掉個外銷版的舊雷達應該是最基本的吧？」、「敘利亞應該是買到山寨貨」。

王浩宇除了評論以色列炸毀JY-27雷達的事件之外，日前還引述瑞士信貸發表「最新軍力強度指數」，台灣的綜合軍力在全球排名第13名，超過以色列、德國、加拿大、澳洲等國，只要能補足潛艦數量不足的缺口，甚至能成為全球10大軍事強國。

王浩宇還強調，台灣的雄三飛彈「全球最強」，連美軍內部評估都認為，就算是美國航母戰鬥群遇到雄三飛彈都不見得能夠存活，還積極向台灣政府接洽，希望能買到雄三飛彈用在美軍實戰上，因此面對中共遼寧艦繞台的文攻武嚇，就算美國來不及介入，國軍其實也具備充分的反擊能力，台灣人其實大可放心。

