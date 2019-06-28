蔡英文：美強化對台軍售　決心成區域和平最重要維護者

軍聞社／記者周力行報導

蔡英文總統27日上午出席「108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，肯定晉任將官的傑出表現，並重申將給予國軍最堅定的支持，期盼國軍時時以捍衛國家安全為己任，不負國人託付及期待。

總統致詞全文如後：

今天很高興主持中華民國108年下半年陸、海、空軍將官晉任典禮，在這個光榮的時刻，我要向晉升的將官與各位寶眷，表達最誠摯的恭賀之意。

各位晉升將官能夠在這裡與家人分享這份殊榮，除了才德與學識獲得各級長官的肯定之外，還要有非常傑出的績效表現，才能夠獲得今天的榮耀。而榮耀的賦予，同時也代表著責任的加重，希望各位晉任官未來在工作崗位上戮力以赴，繼續為國效力。

近年來，中共透過外交手段、軍事威脅、政治滲透等各種方式影響臺灣，企圖衝擊臺海穩定的現狀，造成周邊國家的緊張。面對中共軍事的挑釁恫嚇，政府必將更堅定地為保護中華民國主權而努力、為穩定臺海及區域和平而奮鬥。

和平必須靠國防，國防必須靠各位，在實務層面，國軍致力推動軍事事務革新，不論在部隊訓練精進、單兵裝備提升、服裝興革規劃及營區建設等工作的推動，都具有具體的成果。日前我以三軍統帥的身分，視導國軍漢光演習實兵演練，看到三軍弟兄姊妹們訓練扎實的成效，以及士氣高昂的表現，讓我實際感受到身為軍人誓死達成任務、勇敢承擔保家衛國重任所展現出來的責任感與榮譽心。我相信國軍部隊勤訓精練所建構的堅實戰力，也相信這就是給國人同胞生命財產安全最好的保障。

▼ 漢光35號演習「彰化戰備道起降實兵操演」，空軍F-16V、IDF、M2000-5及E-2K等型機登場，總統蔡英文親臨視導。（圖／國防部提供）

在政策層面，自我上任以後，國防產業放入「5加2產業創新」中的一環，從單向的對外採購變成內部研發製造，更帶動周邊產業的發展，培養我們自己的人才，力求「國機國造」、「國艦國造」的國防自主及創新不對稱戰力的發展。

另外，美國持續強化對臺的軍售，也與國軍進行經常性的軍事交流，這都是我們共同努力的成果，更是強化自我防衛能力、決心成為區域和平穩定最重要維護者的一個展現。

面對中國試圖破壞區域和平的行徑，我們必須更加團結，穩定兩岸情勢絕不會是妥協、讓步或委曲求全，而是必須確保國家主權完整和國土的安全，讓世世代代的臺灣人都可以享受跟擁有民主的生活方式。身為三軍統帥，我會和大家一起攜手，承擔國家的責任與全民的期許，繼續為臺灣的永續發展打拚。

最後，我要再次對現場的長輩以及寶眷們致上最崇高的敬意與謝意，你們的鼓勵與扶持是國軍最強而有力的後盾。未來，國軍改革還會面臨許多挑戰，期勉各位晉任官莫忘從軍報國的初衷，時時以捍衛中華民國為己任，不辜負國家的託付與全民的期許。我身為中華民國的總統及三軍統帥，我也一定會捍衛軍人的尊嚴，也請大家和我一起為國家開創更美好的前途。祝福大家身體健康、工作順利、家庭幸福美滿。

包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、海洋委員會副主委陳國恩、國防大學校長王信龍、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光及空軍司令張哲平等亦出席典禮。