雲端最前線／轉型拚外銷 翁章梁推勇敢轉型創新嘉義

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嘉義縣長翁章梁以「勇敢轉型、創新嘉義」為訴求，自上任後便一直努力推動，為的就是打造一座幸福快樂的城市。而翁縣長除了兌現免費補助老人活動假牙之外，更致力於推動觀光產業發展，同時也讓嘉義縣進一步的進行產業重新佈局。對此議題，《雲端最前線》28日邀請嘉義縣長翁章梁，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

出身農家的翁章梁，10餘年的社會局長歷練讓他清楚老人家辛苦與家屬的辛苦，分別提出「社區自主」、「安心照護」、「活力樂齡」及「敬老不減」，希望讓老人活得健康又有尊嚴，也一直推動「長照產業園區」，鼓勵有興趣的業者前來投資，帶動就業機會，打造「不老社區」的永續發展。

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

因嘉義縣老年人口比例偏高，有些村里、社區老年人數多，為了鼓勵老人家走到戶外，增加社會互動機會與生活空間，經由縣政府經費補助、公所及社區幹部努力下，「老人食堂」就這麼誕生了，老人食堂每周都會為社區老人提供午餐，至目前為止，嘉義縣已經擁有59個老人食堂，期盼更多長輩參加共食服務。

而為了讓偏遠民眾更便利健康檢查，嘉義縣衛生局陸續在各鄉鎮舉辦社區複合式健康篩檢，預計每年辦理6個鄉鎮，三年要完成18個鄉鎮的巡迴篩檢服務。嘉義縣長翁章梁表示，社區複合式健康篩檢從陳明文縣長就開始的政策，檢查的項目也不斷在強化，已經高達40種的服務，民眾的健康照顧刻不容緩。他也呼籲民眾善加利用檢查的機會，若及早發現疾病可以提早治療，這是精準醫療很重要的一環。

▼嘉義縣長翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

此外，嘉義縣政府推動觀光也不遺餘力，翁章梁感謝中央全力推動春遊專案，縣府團隊也在最短時間內籌備全新面貌的大型觀光活動，為了促進地方觀光產業的發展，活動取名「吃喝玩樂．勁在嘉義」，將全力展售嘉義縣18鄉鎮市的伴手禮產業及當地農特產和地方美食，4天活動更將發放1百萬購物金供遊客現場消費抵用，讓大小朋友都能玩的盡興。對此議題，《雲端最前線》28日邀請嘉義縣長翁章梁，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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