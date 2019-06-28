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雲端最前線／轉型拚外銷 翁章梁推勇敢轉型創新嘉義

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新聞節目中心／綜合報導

嘉義縣長翁章梁以「勇敢轉型、創新嘉義」為訴求，自上任後便一直努力推動，為的就是打造一座幸福快樂的城市。而翁縣長除了兌現免費補助老人活動假牙之外，更致力於推動觀光產業發展，同時也讓嘉義縣進一步的進行產業重新佈局。對此議題，《雲端最前線》28日邀請嘉義縣長翁章梁，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

出身農家的翁章梁，10餘年的社會局長歷練讓他清楚老人家辛苦與家屬的辛苦，分別提出「社區自主」、「安心照護」、「活力樂齡」及「敬老不減」，希望讓老人活得健康又有尊嚴，也一直推動「長照產業園區」，鼓勵有興趣的業者前來投資，帶動就業機會，打造「不老社區」的永續發展。

▲▼嘉義縣長翁章梁前往國中會考考場為學生加油打氣。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

因嘉義縣老年人口比例偏高，有些村里、社區老年人數多，為了鼓勵老人家走到戶外，增加社會互動機會與生活空間，經由縣政府經費補助、公所及社區幹部努力下，「老人食堂」就這麼誕生了，老人食堂每周都會為社區老人提供午餐，至目前為止，嘉義縣已經擁有59個老人食堂，期盼更多長輩參加共食服務。

而為了讓偏遠民眾更便利健康檢查，嘉義縣衛生局陸續在各鄉鎮舉辦社區複合式健康篩檢，預計每年辦理6個鄉鎮，三年要完成18個鄉鎮的巡迴篩檢服務。嘉義縣長翁章梁表示，社區複合式健康篩檢從陳明文縣長就開始的政策，檢查的項目也不斷在強化，已經高達40種的服務，民眾的健康照顧刻不容緩。他也呼籲民眾善加利用檢查的機會，若及早發現疾病可以提早治療，這是精準醫療很重要的一環。

▼嘉義縣長翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

▲▼ 翁章梁上任後首行程前往竹崎老人會談老人假牙補助。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

此外，嘉義縣政府推動觀光也不遺餘力，翁章梁感謝中央全力推動春遊專案，縣府團隊也在最短時間內籌備全新面貌的大型觀光活動，為了促進地方觀光產業的發展，活動取名「吃喝玩樂．勁在嘉義」，將全力展售嘉義縣18鄉鎮市的伴手禮產業及當地農特產和地方美食，4天活動更將發放1百萬購物金供遊客現場消費抵用，讓大小朋友都能玩的盡興。對此議題，《雲端最前線》28日邀請嘉義縣長翁章梁，與主持人楊文嘉一同深入剖析。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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