嘉義東石海之夏7月登場　女神邵雨薇、音樂神童Gail熱情開唱

▲▼嘉義縣「2019東石海之夏」Like來嘉玩一夏。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019東石海之夏」7月6日至7月14日連續兩週末將在嘉義縣東石漁人碼頭熱鬧登場，今年邁入第13屆，縣長翁章梁27日化身型男大主廚，介紹東石海之夏精彩活動與豪爽大餐，更與爽樂團及與會貴賓舉起啤酒杯，齊聲高喊「Like嘉玩一夏」，預告2019東石海之夏即將隆重開幕，CJCU samba team森巴鼓的學生載歌載舞同歡，記者會氣氛high到最高點。

東石海之夏年年遊客破萬，是台灣西半部暑假最熱鬧的活動之一，今年邁入第13屆，重金邀請鼓鼓（呂思緯）、甜美女神邵雨薇、實力派歌手孫盛希、ØZI和來自泰國的音樂神童蓋兒來嘉開唱，東石最有名的蚵仔將在海之夏活動扮演重要角色，搭配台啤推出豪爽夜，邀請遊客來東石吹海風、嘗海鮮、吃燒烤，煙火也將由5分鐘加碼到15分鐘，讓民眾看得過癮。

另外，7月4日下午4點於東石街上舉辦踩街嘉年華，15支團隊伍將熱熱鬧鬧擾動東石，浩浩蕩蕩彩妝走上街頭，從東石國小一路行經東石先天宮，為海之夏活動揭開序幕。

海之夏將結合30家優質商家推出「東石大紅包活動」，活動、觀光與購物相互拉抬觀光效益，7月6日起至7月31日止，民眾憑摺頁截角購物享9折優惠。

台灣啤酒今年更是大力贊助，以喝啤酒、嘗海鮮概念，打造聽覺、味蕾都到位的「台啤豪爽」，還有知名「即將成真火舞團」精彩演出、閉幕15分鐘不間斷的煙火秀，帶給遊客全新視覺與聽覺的震撼展演。

嘉義縣6、7月精彩活動馬拉松接力上陣，6月29、30日周六日縣府前廣場「吃喝玩樂勁在嘉義」，晚上大型演唱會邀請謝金燕、玖壹壹、瑤瑤、翁立友等知名歌星開唱，一系列購物券發放、親子體驗及摸彩活動等您來體驗，6月的吃喝玩樂一路讓遊客high到7月的海之夏，連續四周讓遊客嗨不停。