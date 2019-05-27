嘉義縣共好生活協會關懷新住民　邀請共度端午佳節

▲社團法人嘉義縣共好生活協會，關懷新住民舉辦端午節活動邀請同歡。（圖／陳建宇提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



由衛生福利部社會及家庭署、內政部移民署南區事務大隊嘉義服務站、嘉義縣政府、嘉義縣社會局指導下成立的社團法人嘉義縣共好生活協會26日於朴子水道頭文創聚落新住民關懷之家，舉辦108年度「共好新幸福，健康歡喜慶端午暨節能減碳宣導活動計畫」。加以嘉義縣海區新住民家庭服務中心、愛無界新住民關懷之家、立法委員蔡易餘服務處、嘉義縣議員姜梅紅服務處、嘉義縣文化觀光局協助、台灣中油股份有限公司、掌潭協會林文達理事長的贊助，活動得以順利展開。

社團法人嘉義縣共好生活協會2018年開始辦理新住民服務，去年在掌潭社區邀請新住民及社區居民舉辦包粽子大賽，有別於往年的活動模式，希望能將健康的生活帶給大家，邀請多才多藝的新住民講師，軟陶藝術家趙春梅、手作達人張豔君、甜酒釀達人劉明鳳，及日日皮拉提斯的林佳慧物理治療師、香草達人姚治羽老師。

開場則是由充滿異國風味的嘉柬舞弄文化舞蹈團表演，更有街舞達人趙嘉宏帶來的表演及帶動跳，活動現場有異國料理攤位、日日提拉提斯也準備了免費的體態檢測，還有越南姊妹一家一菜的異國料理分享會。

端午佳節，是家人團圓的節日，除了吃粽子，嘉義縣共好生活協會邀請新住民家庭團聚在一起，交流分享彼此的文化、生活。