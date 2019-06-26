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嘉縣非工業鍋爐汰換　環保局最高補助50萬元

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▲▼ 嘉縣非工業鍋爐汰換，環保局最高補助50萬元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為改善空氣品質，嘉義縣環境保護局推動非工業鍋爐汰換補助，鼓勵業者將使用燃油鍋爐改造或汰換成熱泵、天然氣或液化石油氣等低污染性氣體燃料，補助額度，每座鍋爐最高為50萬元（圖／記者翁伊森翻攝，下同） ，申請期限至2019年6月30日截止，呼籲有意願申請鍋爐汰換的業者，加緊腳步，把握最後補助機會。

▲▼ 嘉縣非工業鍋爐汰換，環保局最高補助50萬元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

環保局表示，非工業鍋爐改造或汰換申請補助適用對象為嘉義縣旅宿業、醫療社會福利機構及學校。自2018年起至今，已有18家業者共30座非工業鍋爐提出申請汰換補助作業，申請補助經費達1,500萬元。為了加速燃油鍋爐汰換，減少空氣污染物排放，環保局也持續向中央爭取補助經費，期盼縣內符合資格的業者及學校，積極把握補助政策。申請獎補助專線05-3628000轉617洽詢洪先生或至環保局網站好康專區下載申請文件(https://cyepb.cyhg.gov.tw/)。

▲▼ 嘉縣非工業鍋爐汰換，環保局最高補助50萬元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

環保局長張根穆指出，自受理鍋爐汰換補助申請作業迄今，業者申請十分踴躍。目前有26座柴油鍋爐、3座重油鍋爐及1座燃材鍋爐申請改造或汰換成熱泵、天然氣或液化石油氣等低污染性氣體燃料，估算可減少粒狀物1公噸、硫氧化物9公噸及氮氧化物6公噸。改造或汰換鍋爐除可有效降低污染排放量，可減少部分燃料費用，達到環保經濟兩者兼顧，他呼籲有意願業者，請把握最後補助機會，盡快向環保局提出申請補助活動。

▲▼ 嘉縣非工業鍋爐汰換，環保局最高補助50萬元。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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關鍵字：嘉義縣,環保局,非工業鍋爐汰換

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