偏鄉就醫免煩惱　嘉縣社區複合式健康篩檢列車3年18鄉鎮走透透

▲▼ 嘉義縣社區複合式健康篩檢列車具備40種篩檢服務。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為了讓偏遠民眾更便利健康檢查，嘉義縣衛生局陸續在各鄉鎮舉辦社區複合式健康篩檢，包括有5大癌症篩檢(乳癌、子宮頸癌、口腔癌、大腸癌、肝癌) 、胎兒蛋白、血液及尿液檢查多達40種的篩檢服務，預計每年辦理6個鄉鎮，三年要完成18個鄉鎮的巡迴篩檢服務。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、議員姜梅紅、黃鉦凱日前參加朴子場次，呼籲民眾善加利用全套式篩檢服務，縣府結合衛生局、社會局、警政、醫院及志工等跨局處單位共同建置合作機制，提醒平時對周遭鄰居、親友多一份關懷，若發現需要協助的家庭，請通報113、110或透過「關懷e起來」線上通報機制，及早向政府適時伸出援手，減少家庭憾事發生。

翁章梁表示，社區複合式健康篩檢從陳明文縣長就開始的政策，每年都不中斷反而人山人海的民眾來排隊檢查，檢查的項目也不斷在強化，已經高達40種的服務，民眾的健康照顧刻不容緩。特別是沿海地區C型肝炎盛行率很高，從6月1日起健保也開放C肝治療，確診民眾不需要等半年，即可接受全口服藥物治療，治癒率高達9成5。他呼籲老勢大善加利用檢查的機會，若及早發現疾病可以提早治療，這是精準醫療很重要的一環。

立委蔡易餘指出，嘉義縣老年人口比率高居全國首位，偏遠村里民眾就醫困難，縣府也積極辦理3+1行動醫療車、下鄉社區複合式篩檢，他希望長輩能善加利用各項縣府健康促進的服務，定期篩檢就是顧健康的基本功。