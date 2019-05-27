奇景！鹿草余慈爺廟聖誕　300棚布袋戲+歌仔戲高鐵下演出

記者翁伊森／嘉義報導

每年農曆4月23日為嘉義縣鹿草鄉當地余慈爺公廟千秋大壽慶典，而除了敬神慶典，上百餘攤的布袋戲、歌仔戲也因為信徒的答謝邀請演出，每年分佈在連接廟宇的高鐵大道正下方及台167縣道上數量越來越多，形成有趣畫面。縣府文觀局長許有仁則表示，一年一度的鹿草余慈爺廟聖誕千秋，今年歌仔戲跟布袋戲加起來330棚（歌仔戲30、布袋戲300），特別文資委員今天現勘希望能登錄為縣定民俗。

▲嘉義鹿草鄉余慈爺公聖誕，每年總有數百棚布袋戲、歌仔戲分佈在高鐵下方及鄰近縣道，形成有趣畫面。（圖／呂竑毅提供，下同）

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鹿草鄉余慈爺為全台開基祖廟，由於向來庇佑信眾考試高中、身體健康甚至是做生意賺錢，因此，信徒如願後總會在余慈爺公生日時，請來布袋戲、歌仔戲劇團演處以答謝神恩，一演就是兩天。

▲▼ 嘉義鹿草鄉余慈爺公聖誕，信徒熱情邀來布袋戲、歌仔戲達謝神恩。（圖／記者翁伊森翻攝）

也由於將近40年來信眾的累積，戲棚越來越多，從原本的個位數到幾十攤，甚至到現在的上百攤位，最多時候還曾經超過400棚同時上演。而每年累積的戲棚也因為信眾數量越來越多，由原本的台167縣道一直擺設到高鐵大道下，也成就了另類的謝神恩畫面。

位於嘉義縣鹿草鄉後寮村余慈爺公廟，當地人稱「余將軍廟」，位於臺灣高鐵高架橋下，1970年由當地養鴨的施姓兄弟集資建廟，廟的主體僅僅五坪大，因民眾陸續還願，在1978年擴建至現址。