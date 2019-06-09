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嘉義國際超半程啤酒馬拉松　黃敏惠翁章梁帶頭跑

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▲▼「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣由皇家樂億度假酒店鳴槍起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣由皇家樂億度假酒店鳴槍起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市體育運動總會、嘉義樂億皇家渡假酒店等單位舉辦「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣9日上午鳴槍起跑，監察院長張博雅、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及各界貴賓到場為選手加油打氣，期望國內外跑友齊聚嘉義縣市，享受美食啤酒美景，也藉由運動經濟，有效帶動縣市觀光與消費。

▲▼「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣由皇家樂億度假酒店鳴槍起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松分為25K超半馬組、10K迷你馬組、小小馬組5K及健走組5K，現場吸引香港、日本、菲律賓、馬來西亞的運動愛好者參與，還有參賽者以海尼根、濟公師父及天使等盛妝參賽，也有媽媽帶著小嬰兒來參加，國際級路跑賽事讓超過6000名跑友不僅甩油保健康，更能邊跑邊欣賞在地純樸的嘉義美麗風光，呼吸大自然新鮮的空氣。

▲▼「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣由皇家樂億度假酒店鳴槍起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

翁章梁表示，早起參加馬拉松，讓大家不僅能欣賞到嘉義獨特的農田、文化、社區及庄頭廟寺等鄉村風景，這次公益園遊券將會捐給嘉義縣若竹兒教育基金會，期望民眾一起來跑馬拉松還能做公益。
▲▼「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣由皇家樂億度假酒店鳴槍起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

黃敏惠指出，有的人今天是來運動健康，有的人是來突破個人紀錄，這次的馬拉松比賽也為嘉義縣市帶來許多人潮，期許縣市合作拚運動經濟，帶動觀光與消費，也預祝今天活動圓滿成功。

▲▼「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣由皇家樂億度假酒店鳴槍起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

主辦單位表示，這次路線平穩好跑，高低差不超過20m，非常適合突破個人紀錄。同時本次公益園遊券扣除基本開銷後，將全數捐給嘉義縣若竹兒教育基金會，路跑運動也能夠做公益、獻愛心。

▲▼「2019嘉義國際超半程啤酒馬拉松｣由皇家樂億度假酒店鳴槍起跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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關鍵字：嘉義國際超半程啤酒馬拉松,黃敏惠,翁章梁

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