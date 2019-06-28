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「戶戶送」湖水藍騎士登台！英國最強外送平台　挾3大優勢闖出好成績

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▲英國最強外送平台「Deliveroo戶戶送」挾3大優勢登台，半年闖出好成績！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者胡至欣／採訪報導

走在倫敦街頭，經常可見身穿湖水藍外套的Deliveroo戶戶送騎士穿梭在車陣中，這個英國家喻戶曉的美食外送品牌，也被譽為英國最有價值的新創之一，而幕後推手就是他–台裔創辦人Will Hsu許子祥。

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）
▲倫敦街頭經常可見身穿湖水藍外套的戶戶送騎士。（圖／翻攝自Deliveroo）

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「我是戶戶送第一位外送專員，直到現在每隔幾周，我還是會親自跑外送！」出生於美國的許子祥，父母都來自台灣，熱愛便利生活的他，2004年離開美國華爾街轉往英國倫敦金融重鎮金絲雀碼頭（Canary Wharf）發展，當時心中便有著成立外送美食APP的念頭，而這個想法在2013年付諸實現，也就是後來的『Deliveroo戶戶送』，至今已在全球14 個市場、500 多個城市營運。

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）
▲台裔創辦人許子祥，是戶戶送第一位外送員。（圖／翻攝自Deliveroo）

看好台灣多元的飲食文化，加上摩托車數量多，許子祥去年將事業帶回家鄉，由Deliveroo戶戶送香港區總經理羅家聰帶隊向前衝，短短6個月就闖出亮眼成績；對此，羅家聰表示：「原因是有3個，第一個是我們平均外送速度26分鐘，是全台最快！第二就是我們是唯一一家外送平台有台灣本地人做服務的客服中心，打電話過來肯定有人聽！第三個就是我們在短時間之內可以達到最多餐廳，平均一個客人，可以選擇到500多家餐廳，全台灣有2500到3000多家餐廳。」

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）
▲香港區總經理羅家聰帶隊衝，戶戶送在台闖出好成績。（圖／記者謝婷婷攝）

除了持續開發合作店家，提供更多元的美食選擇，Deliveroo戶戶送更強打送餐效率與在地客服團隊，成功在外送平台市場中脫穎而出，目前服務集中在雙北地區，市占率已達35%，7/1 開始將再擴大到三重、蘆洲區域。

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）
▲Deliveroo戶戶送目前在雙北市占率已經達到35%。（圖／記者謝婷婷攝）

為了回饋消費者，品牌近期特別前進台北信義區舉辦街頭活動，不但端出10家合作夥伴的人氣美食，包括：藝人ㄚ頭喜歡的飲料之一《不要對我尖叫》的冬瓜菊花茶、用Q彈越光米和午餐肉，製造出多層次口感的《飯飯堂》原味握飯丸，以及香港茶餐廳始祖《檀島香港茶餐廳》192層酥化鬆皮的極品蛋撻等，讓民眾免費嚐鮮，另外更安排超激烈的大胃王挑戰賽，每組優勝者都能獲得1萬元美食金，現場還邀請到台灣大胃王-丁丁助陣小秀身手。

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）
▲10家合作夥伴的人氣美食讓民眾免費嚐鮮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）
▲大胃王挑戰賽，10,000元美食金大方送。（圖／記者謝婷婷攝）

「這種APP越多，對我們愛吃的人來說越方便，因為如果要吃很多家，你就可以一次點很多家，然後它會同時送到你面前」愛吃會吃又能吃的丁丁認為，Deliveroo戶戶送讓他不用東奔西跑，就能嚐盡各式美食，省時又省力！

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼台灣大胃王丁丁，現身助陣小秀身手。（圖／記者謝婷婷攝）

▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）

不定時舉辦品牌活動與民眾直接互動，也讓Deliveroo戶戶送持續進步，更貼近消費者需求，讓你不用餓著肚子痴痴等待，隨時隨地都能吃到想吃的食物，而且現在不分新舊用戶、不限餐點，只要訂單滿150元還能免運費，下載叫外送正是時候！

最愛的美食餐廳外送到府：http://bit.ly/2XC6laH

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關鍵字：戶戶送,Deliveroo,英國,餐飲,外送,APP,大胃王挑戰賽,台灣大胃王,丁丁

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