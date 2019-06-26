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誠實蜜蜂再遭控欠款逾700萬　全台286家餐飲業者受害

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▲▼ 誠實蜜蜂遭控欠款逾700萬。（圖／林亮君辦公室提供）

▲誠實蜜蜂遭控欠款逾700萬。（圖／林亮君辦公室提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

美食外送平台「honestbee誠實蜜蜂」從去年起陸續傳出積欠合作店家款項情事，目前全台至少仍有286家餐飲業者的尚未取得積欠款項，全台總累積金額高達779萬元，更有單一店家被欠款高達17萬餘元。自救會與市議員26日召開記者會，呼籲誠實蜜蜂盡速出面回應，也希望政府部門積極處理，不要讓蜜蜂「溜之大吉」。

誠實蜜蜂受害店家自救會代表陳建豪表示，誠實蜜蜂對積欠款項一事處理態度相當消極，連絡不到公司的人，對於款項也僅回覆罐頭訊息「我們會盡快為您處理」，誠意不足；不過，有些店家實在受不了，提出解約要求，誠實蜜蜂倒是動作很快處理。誠實蜜蜂為境外新加坡商，透過經濟部在台登記，自救會憂心，一旦台灣分公司倒閉，受害者恐求償無門。

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▲▼ 誠實蜜蜂遭控欠款逾700萬。（圖／林亮君辦公室提供）

台北市議員林亮君表示，中央單位應該要對新型態的商業模式有更積極的了解跟規範，否則受害店家都只能自認倒楣，既然經濟部有辦法連絡到誠實蜜蜂，應積極了解並協助雙方會面協商。

立法委員參選人陳雨凡表示，如要走到集體訴訟，是大家最不樂見的狀況，更何況倘若外商公司誠實蜜蜂正式撤出台灣，受害店家未來恐求償無門，受害的不是只有286家餐飲業，連帶的也可能會影響這些店家的員工及家庭。陳雨凡也指出，誠實蜜蜂至今還在招募店家合作，但一方面實際上又付不出貨款，可能有詐欺之嫌。

經濟部商業司莊文麟專委回應，今年5月20日經濟部前往誠實蜜蜂位於信義區松山路的公司訪查，該公司2018年應付帳款約6.9千萬元，截至目前應負帳款約為5千萬元，誠實蜜蜂在該次訪查中向經濟部表示，由於台灣分公司負責人將換人接任，或許可以有財務上的改善。

誠實蜜蜂受害店家自救會於記者會中遞交286家業者遭欠款的明細及相關資料給經濟部，希望中央單位可以積極處理。

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關鍵字：誠實蜜蜂,餐飲業

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