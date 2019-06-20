小豬黃沐妍帶路！這組「沁涼下午茶」幫你戰勝炎炎夏日

▲愛吃、懂吃又會吃的甜點控小豬黃沐妍，化身ETtoday美食特派員，帶你一嚐夏日沁涼下午茶組合。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

夏天陽光太熱情，常常讓人心煩氣躁、食慾不振，這時候當然要來點冰冰涼涼的才消暑啊！想知道近期正夯的「夏日沁涼下午茶組合」是什麼嗎？愛吃、懂吃又會吃的甜點控小豬黃沐妍，今天就化身為ETtoday美食特派員，帶路告訴你！



▲甜點控小豬黃沐妍，化身ETtoday夏日美食特派員。（圖／記者謝盛帆攝）

「天哪！你們看桌上的甜品，是不是讓人很心動！漸層的飲料裡面還有一片檸檬，這真的很適合網美來拍照！還有這個哈密瓜瓜冰淇淋大福，看起來根本就是哈密瓜本人吧！還有每個少女看了都會很心動的草苺起司冰淇淋大福，裡面也有草苺果粒！」原來讓小豬黃沐妍大推的消暑美食，就在肯德基！包括清涼冷飲『夏天柚來了』以及顏色粉嫩、內餡飽滿的『哈密瓜瓜冰淇淋大福』和『草苺起司冰淇淋大福』都讓人看得口水直流！



▲小豬黃沐妍大推的消暑美食就在肯德基。（圖／記者謝盛帆攝）

快被太陽曬昏頭小豬，一看到『夏天柚來了』不囉唆直接大口暢飲，咕嚕咕嚕喝下肚後，暑氣瞬間全消，讓她直呼是”夏天的好朋友”：「涼到心坎裡！葡萄柚果露的酸配上七喜汽水的甜，我覺得很match！而且氣泡飲真的很適合夏天，喝一口精神都來了！」



▲『夏天柚來了』有漂亮的漸層，好看、好拍又好喝！（圖／記者謝盛帆攝）

除了有好看又好喝的氣泡飲品，夏日限定的『哈密瓜瓜冰淇淋大福』，也是必嚐甜頭！冰涼Q彈的麻糬大福皮，包裹著滿滿的冰淇淋和水果內餡，讓小豬一口咬下超滿足：「這個哈味真的很夠！裡面的冰淇淋是嚴選新鮮的哈蜜瓜做的，保留濃濃果香！還有果肉在裡面，但不是哈密瓜的果肉，是富士蘋果做的餡料！我剛剛整口吃下去的時候，除了蘋果餡的層次感以外，我覺得我嘴巴裡有蘋果汁！」

▲▼『哈密瓜瓜冰淇淋大福』冰涼Q彈的麻糬大福皮，包裹著滿滿的冰淇淋和水果內餡，讓小豬一口咬下超滿足。（圖／記者謝盛帆攝）

同樣在小豬口袋名單的，還有再次重出江湖的人氣冰品『草苺起司冰淇淋大福』！香甜的草苺果粒及草苺醬，拌上進口瑪斯卡彭起司調和，將法式經典口味融入大福中，冰淇淋口感更香甜綿密，讓草苺控吃完，幸福感瞬間湧上！連小豬都忍不住大喊”戀愛了”！她說：「我有戀愛的感覺！它是不會太甜的那一種，搭配草苺的酸，很棒！」

▲▼『草苺起司冰淇淋大福』將法式經典口味融入大福中，冰淇淋口感香甜綿密，讓小豬忍不住大喊”戀愛了”！（圖／記者謝盛帆攝）

「怎麼辦，真的好難選擇喔！『草苺起司』有戀愛的感覺，『哈密瓜瓜』有幸福的滋味，我都好想帶回家！好，決定了！帶綜合禮盒準沒錯！」對於有選擇障礙或是想外帶的民眾，小豬特別推薦8入裝冰淇淋大福禮盒，讓你不只可以甜進嘴裡、涼上心頭，也能在聚餐時與親友分享，獨樂樂不如眾樂樂！已經開始流口水的各位，還不快到肯德基補貨，一起戰勝炎炎夏日吧！



▲8入裝冰淇淋大福禮盒，讓你不只可以甜進嘴裡、涼上心頭，也能在聚餐時與親友分享。（圖／記者謝盛帆攝）