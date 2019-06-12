擺脫「臭」名就靠它！零鋁鹽淨味劑讓你健康流汗無異味

▲想要兼顧健康流汗，同時避免難聞異味，可以挑選不影響排汗，但具有抑菌效果的制汗產品。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者胡至欣／採訪報導

炎炎夏日最折騰人的莫過於溫度和陽光，不論在室內或戶外，只要稍微動一動，馬上汗如雨下！身體黏呼呼的還能忍，但就怕飄出惱人異味，即使長得再帥再美，都瞬間減分！



▲炎夏高溫壟罩，只要稍微動一動就會汗如雨下。（圖／記者張凱喨攝）

「流汗分成大汗腺跟小汗腺，小汗腺主要分泌的是一些無機的東西，大汗腺則會多分泌一些組織代謝的東西，例如像是尿素、組織胺，或者是乳酸。」家醫科醫師陳欣湄表示，汗本身沒有味道，我們聞到的異味是來自代謝物質與表皮細菌交互作用，而產生的一種發酵的味道。



▲「汗臭」是來自代謝物質與表皮細菌交互作用，而產生的發酵味道。（圖／記者張凱喨攝）

為了擺脫”臭”名，很多人會使用止汗劑來抑制汗水排出、減緩異味，卻忽略了排汗的必要性！陳欣湄醫師對此進一步說明：「止汗劑常常會看到一個成分叫做鋁鹽，它吸水之後，有點像是膨脹的軟木塞，將我們汗腺的出口阻塞住，可是當你長期地沒有汗腺排除的時候，我們有一些特別的代謝物質，只能從汗腺排除，就沒有辦法排掉，所以我們還是鼓勵在夏天的時候，不要那麼害怕流汗這件事情，多流汗對我們身體的代謝跟排除毒物是有正相關的！」



▲陳欣湄醫師認為流汗與身體的代謝跟排除毒物有正相關。（圖／記者張凱喨攝）

健康流汗是好事，如果擔心細菌發酵產生的汗臭味，其實可以挑選不影響排汗，但具有抑菌效果的產品，目前市面上就有一系列主打零鋁鹽的淨味劑，已經成為不少上班族和運動愛好者的新歡。



▲想要健康流汗無異味，可以挑選不影響排汗，但有抑菌效果的產品。（圖／記者張凱喨攝）



上班族朱先生說：「沒有加鋁鹽，使用起來感覺比較健康，毛孔也不會有悶悶的感覺，而且它也有出精華乳款，就連腳趾縫都可以擦，持久度很高，我工作一整天回家脫掉鞋子，也不會有什麼味道。」



▲主打零鋁鹽的淨味劑，是不少運動愛好者的新歡。（圖／記者張凱喨攝）

運動愛好者鄒小姐說：「這個產品可以加速汗水蒸發，讓身體比較不會黏黏臭臭的，而且我之前用的一些制汗劑，用久了衣服都會黃黃的很難洗，也讓我擔心是不是對肌膚不好，所以後來我選產品，會特別注意成分，像這種沒有鋁鹽的，用起來就會比較安心。」



▲汗瞬乾粉體技術，能讓汗水快速蒸發。（圖／記者張凱喨攝）

Biore排汗爽身淨味劑Z，革命性零鋁鹽，透過日本技術添加汗瞬乾粉體，讓汗水快速蒸發，而非將汗止住，能兼顧健康流汗，同時避免難聞異味。此外，Bioré 排汗爽身淨味劑Z提供多種劑型，消費者可依照不同使用習慣選擇。精華乳劑型能塗抹於腳縫處，改善天氣濕熱產生的腳悶味、滾珠瓶均勻好塗又不沾手，噴霧劑型可以上下倒置噴灑，連背部都能輕鬆觸及之外，採用低音噴霧設計，無論何時何地皆能安心使用，想要清爽一夏就靠它！